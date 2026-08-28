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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania
Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania ataca refinería a 250 kilómetros de Moscú y base de la Flota del Mar Negro
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y la ciudad portuaria de Sebastópol, base de la Flota del Mar Negro en la anexionada península de Crimea, según informaron las autoridades locales.
"En la región de Yaroslavl fue declarada la alarma aérea por drones (...) Con el objetivo de garantizar la seguridad fue interrumpido el tráfico en la carretera de Yaroslavl a Moscú", informó en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev.
Trump asegura que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN" en medio de las especulaciones sobre el objetivo de la visita sorpresa realizada esta semana a Moscú por parte del director de la CIA, John Ratcliffe.
"He tenido una buena conversación con él. No va a atacar territorio de la OTAN", ha señalado el magnate republicano al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca tras firmar una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América en el contexto de la guerra comercial con Canadá.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha calificado de "historias de terror" las recientes informaciones publicadas en los medios estadounidenses sobre el presunto plan de Moscú para atacar en los próximos años un país de la OTAN. "No tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia", ha expresado.
Rusia lanza una oleada de ataques sobre la provincia ucraniana de Kiev
El Ejército de Rusia ha lanzado este jueves una oleada de ataques sobre distintos puntos de la provincia ucraniana de Kiev, incluida la homónima capital, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha confirmado en redes sociales que, como consecuencia del ataque, han caído escombros cerca de una escuela en el distrito de Shevchenkivski. "Las ventanas del centro educativo han resultado dañadas", ha señalado.
Asimismo, se han producido daños en un edificio residencial, un parque y un parking en el distrito de Obolon, si bien no ha habido que lamentar heridos o incendios. Los ataques también han provocado destrozos en una guardería en el distrito de Podilski.
España, Suecia, Polonia y Países Bajos piden a la UE usar los activos rusos inmovilizados para Ucrania
Los gobiernos de España, Suecia, Polonia y Países Bajos han pedido este jueves retomar el debate sobre el uso de los activos rusos inmovilizados en beneficio de Ucrania, en una carta conjunta dirigida a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y a otros cargos de la Comisión para que trate este asunto en la reunión de ministros de Exteriores informal que se celebrará la semana que viene en Irlanda.
En la misiva, a la que ha accedido Europa Press, los ministros de Exteriores de los cuatro países --incluido el español, José Manuel Albares--, sostienen que el préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania "constituyó un hito significativo" pero que "todos" son conscientes de que "no será suficiente".
EEUU subraya su compromiso con la OTAN tras la visita a Moscú del jefe de la CIA
Estados Unidos reafirmó este jueves su compromiso con la seguridad colectiva de la OTAN y aseguró que Europa continúa siendo de "interés fundamental" para Washington, tras la visita a Moscú del jefe de la CIA para supuestamente advertir al Kremlin contra eventuales ataques a aliados.
El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, envió hoy este mensaje en una comparecencia junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien se reunió en la sede de la organización en Bruselas.
"Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos, incluso mientras damos prioridad al hemisferio occidental y a la primera cadena de islas", dijo Colby.
Rusia niega planes de atacar la OTAN y acusa a europeos de defender una política agresiva
El Kremlin negó hoy que Rusia albergue planes de atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a los países europeos de defender una política agresiva hacia Moscú.
"Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Según medios occidentales, dichos planes de Moscú serían el motivo del viaje relámpago a Rusia que este martes hizo el director de la CIA, John Ratcliffe, el primero en toda la guerra.
Rusia derriba 267 drones ucranianos sobre 14 regiones y los mares Negro y Azov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 267 drones ucranianos de largo alcance sobre 13 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, en el marco de un ataque ucraniano contra varios centros logísticos de Ozon, según informaron hoy las autoridades rusas.
"Durante la pasada noche las fuerzas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 267 drones ucranianos de largo alcance", indicó el Ministerio de Defensa ruso en MAX, la red de mensajería rusa.
Rusia ataca con misiles balísticos y drones infraestructura portuaria y agrícola ucraniana
El Ejército ruso atacó esta madrugada con drones y un número no especificado de misiles balísticos infraestructuras portuarias y de almacenamiento de productos agrícolas en Ucrania, según informaron durante la mañana del jueves la Fuerza Aérea ucraniana y el ministro de Exteriores de Kiev, Andrí Sibiga.
Rusia reivindica un ataque contra un granelero ucraniano en un puerto de Odesa
El Ministerio de Defensa de Rusia ha reivindicado este miércoles un ataque perpetrado por sus fuerzas aéreas contra un buque granelero y tres tanques de combustible en la ciudad portuaria ucraniana de Izmail, ubicada en la provincia de Odesa, en el suroeste del país.
"Drones de ataque han atacado un buque de carga a granel en el puerto de Izmail, en la región de Odesa, que transportaba material militar a Ucrania y tres tanques de combustible destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas, así como infraestructura portuaria utilizada para la descarga de material militar", ha señalado la cartera en un comunicado.
Esto se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha trasladado en una conversación telefónica a su homólogo egipcio, Bader Abdelati, su preocupación por los ataques del Ejército ucraniano a buques civiles e infraestructura energética rusa en el mar Negro.
Un ucraniano, entre los detenidos por planear un ataque a una fábrica de drones eslovaca
Los sospechosos detenidos el martes en el marco de una investigación por planear un ataque contra una fábrica de drones en Eslovaquia son dos ciudadanos letones y otro ucraniano, informó la revista alemana Der Spiegel, que precisó que uno de los arrestos se produjo en Hamburgo, en el norte alemán.
Según Der Spiegel, que citó a una portavoz de la Fiscalía General de Hamburgo, la detención de un ciudadano letón, de 26 años, se produjo en la norteña ciudad germana al hacerse efectiva una orden europea de arresto.
Las autoridades eslovacas han solicitado a Alemania la extradición de este detenido.
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