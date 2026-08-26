Meta pagará hasta 14.000 millones de euros a los estados de EEUU por vulnerar la privacidad de los menores

La tecnológica Meta indemnizará con más de 17.000 millones de dólares (unos 14.600 millones de euros) a cerca de 50 estados y territorios de Estados Unidos por vulnerar las leyes de privacidad de los menores y los derechos de los consumidores. La compensación, una de las mayores abonadas por una empresa tecnológica hasta ahora, se ha acordado en el marco del juicio iniciado la semana pasada por cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— contra la compañía estadounidense por el daño que sus aplicaciones, incluidas Facebook e Instagram, han provocado sobre la salud de los más jóvenes.

El acuerdo ha sido anunciado este miércoles y supone una importante capitulación por parte de Meta, que sigue negando todas las acusaciones. Además de la multimillonaria compensación económica, la empresa de Mark Zuckerberg también ha aceptado limitar el tiempo que los adolescentes pueden pasar en sus plataformas y prohibir herramientas que afectan a su salud mental. El pacto pondrá previsiblemente fin al proceso judicial, iniciado a raíz de la demanda de cerca de una treintena de estados del país y en el que la acusación aspiraba a obtener hasta 200.000 millones de dólares (más de 171.000 millones de euros) por las supuestas infracciones cometidas.

Cambios importantes

Entre los cambios más destacados está imponer limitaciones de uso predeterminadas de dos horas para los menores de 18 años, que solo podrán desactivarse con el permiso de los padres, además de un bloqueo predeterminado de las aplicaciones entre la medianoche y las 6:00 horas. También se silenciarán gran parte de las notificaciones en horario escolar y se activarán avisos periódicos cada 15 minutos en caso de que se produzca un uso continuo de la pantalla en Facebook o en Instagram. Al mismo tiempo, los adolescentes podrán bloquear los contenidos personalizados a través del algoritmo y desactivar la reproducción automática. Estos cambios estarán en vigor al menos durante los próximos 10 años.

"Hemos alcanzado un acuerdo con Meta que cambiará de forma significativa la forma en que Instagram y Facebook interactúan con los niños y adolescentes, y que incluirá un pago de 17.000 millones de dólares", ha anunciado el fiscal general de California, Rob Bonta, a través de un comunicado. "Si el tribunal aprueba el acuerdo, estos cambios incluirán límites de tiempo diarios, la suspensión de notificaciones durante el horario escolar, restricciones al uso nocturno, la prohibición de filtros peligrosos, una detección y eliminación mejoradas de los [perfiles de] usuarios menores de 13 años y mucho más", ha añadido.

Pago condicionado

Cerca de un 70% del importe (algo más de 12.000 millones de dólares) serán abonados a los estados y territorios en la próxima década, mientras que el pago del 30% restante estará condicionado a que otras plataformas, como YouTube o TikTok también implementen límites de uso diario y medidas de verificación de edad, además de abonar la misma cantidad entre las dos. "Este marco solo funcionará si todos nuestros compañeros se suman a la iniciativa. Dado que los adolescentes pasan con facilidad de una aplicación a otra, necesitamos una solución que abarque todo el sector. Por ello, hacemos un llamamiento a nuestros compañeros del sector para que implementen este nuevo marco de inmediato", ha asegurado el director jurídico de Meta, C.J Mahoney.

En caso de recibir el vistobueno de la juez Yvonne Gonzalez Rogers, el acuerdo pondrá fin a una batalla judicial que hubiera supuesto un importante desembolso por parte de la tecnológica estadounidense y un desgaste reputacional aún mayor. Sus máximos responsables, incluido el propio Zuckerberg, podrán ahorrarse el mal trago de comparecer ante el tribunal, al mismo tiempo que respirarán aliviados por la subida de más de un 4% de las acciones de la compañía en bolsa a primera hora de la mañana.

El pacto pondrá fin a un periplo que comenzó en 2023, cuando 29 estados de Estados Unidos presentaron una demanda conjunta contra Meta por recopilar y utilizar ilegalmente los datos de menores de 13 años y por diseñar sus plataformas para fomentar su "uso excesivo". Unas prácticas que, según las acusaciones, infringieron las leyes estatales y federales, incluidas las que protegen la privacidad de los menores y las que persiguen la publicidad engañosa y la competencia desleal.