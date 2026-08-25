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Netanyahu asegura que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos

La guerra contra Teherán empezó con el asesinato del líder supremo iraní, Ali Jameneí, y cuatro miembros de su familia, entre ellos su hija, Boshra, y su nieta de 14 meses, Zahra, y después, su sucesor, su hijo Mojtabá, prometió "vengar la sangre" de su padre

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, en una imagen de archivo.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, en una imagen de archivo. / GPO / CONTACTO / EUROPA PRESS

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Andrea López-Tomás

Beirut

Las consecuencias de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán alcanzan el seno doméstico del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Así lo ha confirmado él mismo al anunciar que Irán intentó matar a uno de sus hijos sin éxito. Durante una entrevista telefónica el mandatario no ha especificado cuál de sus hijos era el objetivo ni tampoco ha proporcionado más detalles. Sus declaraciones llegan cuando la formación que dirige, el Likud, pierde apoyos en las encuestas para las elecciones del 27 de octubre y el debate sobre la costosa protección de seguridad de la que goza su familia vuelve a ponerse sobre la mesa. En el primer día de la guerra contra Irán, los ataques conjuntos acabaron con la vida del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y cuatro miembros de su familia, entre ellos su hija, Boshra, y su nieta de 14 meses, Zahra. Su sucesor, su hijo Mojtabá, prometió "vengar la sangre" de su padre.

"Creo que hay algo realmente increíble: Irán atacó a uno de mis hijos, Irán intentó matar a uno de mis hijos", ha asegurado Netanyahu este lunes al canal progubernamental Canal 14 por teléfono. Según medios israelíes, el asunto lleva bajo censura varios meses, aunque el supuesto complot de asesinato era conocido por los servicios de seguridad israelíes desde hacía tiempo, de acuerdo a las informaciones compartidas por el Canal 12. "Irán intentó asesinar a uno de mis hijos, por lo tanto, esta protección de seguridad no es un lujo", ha añadido en medio de la polémica por extender la protección de seguridad a su familia.

El primer ministro ha conseguido un acuerdo con el Shin Bet que amplía la protección a sus hijos, Yair y Avner, y para otorgar cobertura de por vida a su esposa, Sara, independientemente del resultado de las elecciones. Netanyahu ha estado casado tres veces y ha sido protagonista de múltiples infidelidades reconocidas de forma pública. Con su primera mujer, Miriam Weizmann, tuvo su primera hija, Noa Netanyahu-Roth, que se ha mantenido alejada de los focos. En cambio, Sara Netanyahu, su esposa desde hace 35 años, se ha convertido en un personaje público y está presuntamente implicada en los casos de corrupción por los que se juzga a su marido.

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Presencia en redes de extrema derecha

De sus dos hijos, Yair es el más conocido por su presencia en redes sociales de extrema derecha. A diferencia de su hermano Avner que vive en Israel, el mayor ha pasado gran parte de los últimos años en la ciudad estadounidense de Miami. Su presencia allí ha generado mucha controversia en Israel debido al coste que supone para los contribuyentes su protección. Según informaron varios medios israelíes en 2024, cuando empezó a pasar largas temporadas en el extranjero, Yair vive en un lujoso complejo de apartamentos en Miami con un chófer y dos guardaespaldas de una unidad de élite del Shin Bet. Esta protección permanente tiene un coste público de unos 50.000 euros al mes.

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