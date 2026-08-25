Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania recibe nuevos compromisos de apoyo europeo en el Día de su Independencia

Ucrania celebró este lunes el 35 aniversario de su independencia con una cumbre con sus socios en la que sobresalió el anuncio de la decisión del Reino Unido de compartir con Kiev los detalles necesarios para que los ucranianos puedan fabricar por sí mismos los misiles de ataque Storm Shadow.

Este paso, que abre la puerta a que Ucrania multiplique en el futuro el número de Storm Shadow que tiene actualmente a su disposición, fue confirmado en Kiev ante el presidente, Volodímir Zelenski, por el primer ministro británico, Andy Burnham, que en una muestra de su voluntad de continuar al máximo nivel su apoyo a los ucranianos ha viajado a Ucrania en su primera salida del país desde que asumió el cargo.

La decisión de Burnham sobre los Storm Shadow, que tienen un alcance mínimo de 250 kilómetros, ha provocado indignación en el Kremlin, que ya había retirado a su embajador en Londres, molesto por la implicación del Reino Unido en la guerra del lado de Ucrania y ha protestado por este nuevo paso en esta misma dirección del nuevo Gobierno británico.