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Solicitantes de asilo

Estados Unidos revocará los visados de corta duración a cientos de miles de extranjeros

Unas 200.000 personas podrían estar afectadas por la medida

Marco Rubio.

Marco Rubio. / Europa Press

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EP

MADRID

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes que revocará los visados de corta duración para aquellos residentes extranjeros que hayan solicitado asilo, una medida que podría afectar a cientos de miles de personas y que la Casa Blanca ha destacado como "la mayor revocación masiva de la historia" del país.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha confirmado en declaraciones a Europa Press que desde la cartera diplomática se están "coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar los visados de no inmigrante de aquellos extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse de forma permanente".

Pigott ha justificado la medida porque los visados de corta duración --por motivos de negocio o turismo, por ejemplo-- "se expiden con el claro entendimiento de que están destinados a quienes tienen la intención de regresar a su país de origen".

Washington considera así que "obtener un visado con el fin de solicitar asilo constituye un fraude" y, por tanto, un motivo para retirar un visado. "Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y del secretario (Marco) Rubio, estamos dejando claro que un visado es un privilegio, no un derecho", ha remachado.

El portavoz, que no ha brindado cifras de posibles afectados, ha asegurado que el proceso para revocar estos permisos "se llevará a cabo de forma progresiva" y que las autoridades defienden estadounidenses respetan "la integridad de (las) leyes en materia de visados y asilo".

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De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias Bloomberg, las autoridades podrían retirar el visado a unas 200.000 personas.

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