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Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Colombia eleva a 319 el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4o

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres detalla que aún hay 260 desaparecidos y 153.336 familias damnificadas

Fotografía que muestra las ruinas de una floristería colapsada en Colombia.

Fotografía que muestra las ruinas de una floristería colapsada en Colombia. / ERNESTO GUZMÁN / EFE

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Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 319 personas fallecidas en el país, 4.506 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

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