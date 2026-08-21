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Accidente

Ocho muertos al estrellarse un avión en una zona remota de Alaska

Todos los ocupantes fallecieron tras el impacto

Cessna 441.

Cessna 441. / ARCHIVO

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Redacción

Un avión con ocho personas a bordo se estrelló en una zona remota del oeste de Alaska, según la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en ingles), que ha confirmado que todos los pasajeros han fallecido. Según informó este viernes la cadena ABC News, el Cessna 441, que despegó de Anchorage, en Alaska, el jueves por la mañana, se estrelló alrededor de las 14:15, hora local (22:14 GMT).

El avión se dirigía a la estación aeroportuaria de Cape Newenham, donde hay instalado un radar de largo alcance, según la FAA, y el accidente se produjo al oeste de ese aeropuerto.

El Comando de Alaska emitió un comunicado el jueves por la noche confirmando el fallecimiento de las ocho personas a bordo. "Personal del Escuadrón de Rescate 212, conocido como Angel Guardián, confirmó que no hubo supervivientes", indicó el Comando de Alaska, que agregó que "los nombres de los pasajeros y la tripulación se darán a conocer 24 horas después de que se haya notificado a los familiares". La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigará el accidente.

"Me uno a los habitantes de Alaska para expresar nuestras condolencias tras el accidente aéreo ocurrido en Cape Newenham", declaró la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, en una publicación en redes sociales, identificando el vuelo como operado por la compañía Security Aviation, que ofrece vuelos chárter por todo Alaska.

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El centro de radar de largo alcance de Cape Newenham es administrado por el Centro Regional de Apoyo de las Fuerzas Aéreas del Pacífico de Estados Unidos y forma parte de una red de bases de radares remotos que rastrean aeronaves que operan en el espacio aéreo de Alaska y a lo largo de sus fronteras, indica CBS News

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