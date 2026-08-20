Ucrania recibe con escepticismo la propuesta del exministro Fédorov de celebrar elecciones en plena guerra

"Esta mañana he realizado un barrido en las redes sociales de personalidades conocidas en Ucrania y prácticamente no he encontrado una sola opinión favorable a la convocatoria de elecciones". Con estas palabras ha descrito para EL PERIÓDICO un periodista ucraniano afincado en el exterior que prefiere el anonimato, el estado de ánimo y la reacción de la ciudadanía de su país a la propuesta realizada la víspera por el exministro de Defensa, el joven Mijailo Fédorov, de celebrar elecciones para superar lo que calificó en un vídeo difundido en redes sociales como "crisis sistémica de gobernanza" debido al goteo de casos de corrupción en el entorno del presidente Volodímir Zelenski. La destitución del popular militar a mediados de julio desató una oleada de protestas en las principales ciudades que obligó al jefe del Estado a realizar cambios en la cúpula de defensa, aunque no logró su restitución.

A diferencia de entonces, en esta ocasión Fédorov no parece haber conectado con el sentir general de la ciudadanía. "Las críticas no solo se refieren a la ausencia de legalidad (celebrar elecciones con el estado de excepción vigente) de la propuesta, sino que incluso algunos le recriminaban haber mostrado un carácter populista y haber impulsado y dado argumentos a la narrativa rusa de que en Ucrania no hay democracia", ha continuado la misma fuente.

Volodímir Yermolenko, filósofo, ha advertido en Facebook que la celebración de elecciones provocaría grietas en la sociedad, en un momento en que la unidad nacional es más necesaria que nunca para afrontar la invasión rusa. "Quienes piden elecciones en este momento deben comprender que no están reclamando simplemente unos comicios; están reclamando el retorno de la lucha política", ha escrito en un 'post' difundido en esa red social, antes de sentenciar: "¿Por qué es esto negativo? Porque, dadas las amenazas externas y las vulnerabilidades internas a las que nos enfrentamos, las luchas políticas internas plantearán un desafío letal".

Manifestación contra el relevo de Mijailo Fedorov en el centro de Kiev el pasado 20 de julio. / Sergey Dolzhenko / Efe

Por su parte, Olga Aivazovska, al frente de la red cívica Opora, encargada de gestionar los problemas generados por el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos ucranianos, considera en un video difundido en Instagram, que no se dan las circunstancias logísticas que garanticen que todos los ucranianos podrían ejercer su derecho al voto. "Mi respuesta a la proposición de Fédorov es: ¿cómo?; el 50% de los ciudadanos de Ucrania no residen en la dirección en la que están registrados; ello quiere decir que el 50% de las listas será inválido", ha recordado. Tras recriminar al militar su inacción para actualizar el Registro Estatal de Electores cuando ejerció los cargos de ministro de Transformación Digital y ministro de Defensa, Aivazovska ha sentenciado con una frase: "me gustaría que no nos convirtamos en rehenes, ni de la Federación Rusa, ni de la situación política".

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Entre las voces que han expresado su apoyo a la iniciativa, se halla la de Borís Davidenko, del director de 'Forbes Ukraine'. "Pertenezco a la generación que, después de 2004, no tuvo a quién votar en las elecciones presidenciales. A lo sumo, siempre elegía el mal menor", ha escrito en Facebook, antes de certificar: "Fédorov me ofrece, a mí y a toda una generación de ucranianos, la opción de votar no 'en contra', sino 'a favor'".

Fuente: El Periódico