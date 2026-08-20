Terremoto en Colombia, en directo | De la Espriella decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 314 personas fallecidas en el país, 4.437 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Fuente: El Periódico

La oposición colombiana plantea su plan para atender la emergencia por el terremoto La oposición colombiana, liderada por el senador izquierdista Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), presentó este miércoles un plan para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Entre las propuestas, Cepeda pidió que el estado de emergencia económica no afecte a las poblaciones vulnerables y advirtió sobre una posible segunda emergencia por la sequía, los incendios forestales y un eventual fenómeno de El Niño. "Es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad, y con un plan nacional de carácter integral", afirmó.

314 fallecidos Según el balance presentado por el mandatario al mediodía de este miércoles, la emergencia deja 314 personas fallecidas, aunque el Instituto de Medicina Legal (IML) confirma que ha recibido 319 cuerpos e identificado al mismo número que anunció De la Espriella. El terremoto, según el mandatario, afectó a quince departamentos y 471 municipios del país en los que hay 262.154 personas damnificadas, agrupadas en 147.464 familias, mientras que 4.437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas. Los daños materiales también son significativos porque se contabilizan 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.

El presidente de Colombia decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, con el objetivo de facilitar la atención de la tragedia. En un decreto, publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el mandatario declaró la emergencia económica en quince departamentos por treinta días para "conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre".

De la Espriella anuncia acuerdo con aseguradoras para pagos a damnificados por terremoto El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles las medidas acordadas con el sector asegurador para acelerar el pago de las pólizas y facilitar la entrega de ayudas a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que deja hasta el momento 314 muertos. Tras una reunión con representantes de las compañías de seguros, el mandatario aseguró que el Gobierno cruzará la información oficial con las bases de datos de las aseguradoras para agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales. "Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados", afirmó De la Espriella en una declaración desde la nueva sede presidencial, el Palacio San Carlos en Bogotá. El mandatario aclaró que los afectados disponen de "dos años para presentar las solicitudes ante las compañías aseguradoras" y desmintió versiones que advertían sobre un plazo de apenas dos días.

Cali investigará si hubo fallas o corrupción en edificios colapsados por terremoto de 7,4 La Alcaldía de Cali hará un peritaje para determinar si hubo fallas en los códigos de construcción, errores de ingeniería, deficiencias en la inspección o posible corrupción en la construcción de algunos de los edificios que se derrumbaron en esa ciudad colombiana por el terremoto de la semana pasada. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que la decisión responde especialmente a la preocupación que provocan a las autoridades las edificaciones que resultaron afectadas por el sismo, que hasta el momento deja 144 personas fallecidas y 1.569 heridas en esta ciudad.

Colombia registra 314 fallecidos diez días después del terremoto de magnitud 7,4 Colombia registra 314 víctimas mortales diez días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este miércoles.bLa entidad detalló que aún hay 262 desaparecidos, elevó a 4.437 los heridos y cifró en 364 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 147.464, correspondientes a 262.154 personas en 471 municipios de 15 de los 32 departamentos del país. El número de viviendas destruidas aumentó a 30.664, mientras que otras 136.946 tienen daños y 302 edificios han colapsado, estos últimos principalmente en Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente.

Diez días después del terremoto en Colombia, la tragedia sigue entre promesas y escándalos Diez días después del terremoto que devastó el centro-oeste de Colombia, la gestión de la tragedia avanza entre promesas de reconstrucción del Gobierno y otros actores sociales y los escándalos por salidas en falso de funcionarios y decisiones políticas con tinte ideológico que han dificultado la atención. Por primera vez desde que ocurrió el sismo de magnitud 7,4 el lunes de la semana pasada, el Gobierno elevó el martes a 312 las víctimas, una cifra que por primera vez coincide con el conteo del Instituto de Medicina Legal (IML) del país, que horas antes ya había publicado su balance. La uniformidad de estos datos contrasta con una danza de cifras que llevó incluso al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a afirmar el viernes pasado que en Pereira habían entonces 140.000 damnificados de 41.600 familias, mientras que el día anterior había ubicado en 102.262 el número de afectados de 45.523 familias en todo el país.

El Gobierno colombiano recibe 77,6 toneladas de ayuda de China El Gobierno de Colombia recibió este martes 77,6 toneladas de ayuda humanitaria donadas por China para atender a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, que deja al menos 312 personas muertas, informó la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). "El día de hoy queremos dar un agradecimiento al Gobierno de China por el apoyo que nos ha brindado con donación humanitaria para la población afectada por el sismo que estamos atendiendo en este momento", dijo el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, en un video en X. El cargamento llegó este martes a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a bordo de un avión Boeing 747 y fue recibida por funcionarios de la UNGRD y del embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang.

El concierto solidario 'Colombia: Voces por la Vida' recauda más de un millón de dólares El concierto solidario 'Colombia: Voces por la Vida', que reunirá este domingo a 23 artistas en Bogotá, ha recaudado más de 3.500 millones de pesos colombianos (unos 1,1 millones de dólares) para apoyar a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país el pasado lunes 10 de agosto. "Nuestro objetivo es unir nuestras voces, nuestras mano y nuestro saber hacer para recaudar fondos y reconstruir las casas de los colombianos que vieron afectados sus condiciones de vida el pasado 10 de agosto en el terremoto", afirmó a EFE la directora general de Ocesa Colombia, la empresa organizadora del evento, Luz Ángela Castro.