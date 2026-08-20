Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compraventa: Dcoop y DeoleoReacciones Dcoop y DeoleoDani Budesca | Fichajes Córdoba CFCines de verano CórdobaEscoceses en CórdobaCurso Escolar 26/27 CórdobaCheque-libro CórdobaRobo El CañueloArtistas callejeros en Córdoba | Nueva regulaciónEmpleo en CórdobaAnillo VerdeFrancisco Jiménez
instagramlinkedin

Nuevo seísmo

Un terremoto de 7,2 grados sacude los Andes en Perú

El epicentro se ha ubicado a 35 kilómetros de la localidad de Cora Cora, en la región de Ayacucho, a unos 650 kilómetros de Lima

Imagen de las consecuencias dejadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, este de Colombia.

Imagen de las consecuencias dejadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, este de Colombia. / Europa Press/Contacto/Andres Moreno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Lima

Un terremoto de magnitud 7.2 ha sacudido este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, según ha informado el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ha ubicado a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales.

El IGP señala que el movimiento telúrico se ha registrado a las 13.00 horas (18.00 GMT) de este jueves y ha tenido una profundidad de 108 kilómetros. El sismo ha alcanzado una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se ha percibido el movimiento, aunque de forma leve.

Sin detalles

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) ha confirmado la información sobre las características del sismo, pero no ha ofrecido aún detalles sobre posibles daños, pese a que medios locales han reportado desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho.

Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, ha dicho que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación generada. Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial.

Noticias relacionadas

En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5.4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas. El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un terremoto de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  2. El Seprona investiga a un vecino de Córdoba por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo
  3. ¿A 24 o a 25 grados? ¿Encendido todo el día o por horas? Las claves para usar bien el aire acondicionado en Córdoba
  4. Gonzalo, persona realojada por la Umasc en Córdoba: «Estuve en la calle casi un mes, en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido»
  5. Reabre la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta casi cuatro años después y al alcalde de Córdoba pide «perdón» a los vecinos
  6. Los ladrones entran en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba y roban veinte sillas de montar: «Es una ruina»
  7. Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
  8. Localizado en Villa del Río el primer nido de avispón oriental registrado en la provincia de Córdoba

Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua

Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua

Lorca y Palma del Río: el vínculo del poeta con los toros, los caballos y el Palacio Portocarrero

Lorca y Palma del Río: el vínculo del poeta con los toros, los caballos y el Palacio Portocarrero

Los fallecidos en Córdoba el jueves 20 de agosto

Los fallecidos en Córdoba el jueves 20 de agosto

Carlos Alcaraz confirma que regresa para el US Open

Carlos Alcaraz confirma que regresa para el US Open

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Arcángel, ante su primera gran prueba: el Córdoba CF busca apagar las alarmas con el Girona

El Arcángel, ante su primera gran prueba: el Córdoba CF busca apagar las alarmas con el Girona

El nuevo edificio de Hitachi Energy en Córdoba está ya al 40% y sumará otra nave de 1.080 metros

El nuevo edificio de Hitachi Energy en Córdoba está ya al 40% y sumará otra nave de 1.080 metros

La ampliación de Hitachi avanza en Córdoba: el edificio nuevo está al 40% y sumará otra nave de 1.080 metros

La ampliación de Hitachi avanza en Córdoba: el edificio nuevo está al 40% y sumará otra nave de 1.080 metros
Tracking Pixel Contents