En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un ataque ruso a gran escala contra Kiev provoca al menos cuatro muertos y 14 heridos hospitalizados
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Al menos cuatro muertos en un ataque ruso a gran escala contra Kiev
Al menos cuatro personas fallecieron en un ataque ruso a gran escala contra Kiev, la capital ucraniana, la madrugada de este jueves según el servicio de emergencias del país, que también contabiliza 23 heridos. (Seguir leyendo)
Putin reclama un plan para recuperar las infraestructuras bombardeadas por Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha reclamado este miércoles un plan para recuperar las infraestructuras dañadas en Rusia por los ataques ucranianos, incidiendo en que resulta "imprescindible" restablecer la capacidad logística y de almacenamiento tras unos ataques que afectan a la economía rusa. "Es imprescindible restablecer la capacidad logística y de almacenamiento, incluso con la participación del Estado. En este sentido, pido al Gobierno que adopte un programa acorde", ha indicado el mandatario ruso en una reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico y los Proyectos Nacionales.
Dos muertos y tres heridos en Bélgorod y Briansk por ataques ucranianos
Dos personas murieron este miércoles y otras tres resultaron heridas en las regiones fronterizas rusas de Bélgorod y Briansk debido a los ataques ucranianos con drones, informaron fuentes oficiales. Según las autoridades de Bélgorod, una mujer falleció en una carretera de la región al ser atacado el vehículo en el que viajaba. En el mismo incidente resultó herido un hombre que ha sido hospitalizado. Los ataques de drones en la misma carretera dejaron también otro herido, precisaron en el gabinete de crisis creado en Bélgorod.
Un empresario alemán del sector armamentístico denuncia un complot ruso para asesinarlo
El empresario alemán Stefan Thurmann, fundador del fabricante de armas Donaustahl, ha denunciado un complot de los servicios secretos rusos para asesinarlo, lo que le ha obligado a vivir escondido.
"Libro un duelo por mi vida con los servicios secretos rusos. He hecho mi testamento, una declaración para donar mis órganos en caso de muerte. Cosas que uno normalmente no tiene presente a mi edad", dijo Thurmann, de 39 años, en una entrevista con el canal de televisión RTL.
Según Thurmann, a quien los periodistas de RTL y de la revista 'Stern' visitaron en un lugar secreto bajo altas medidas de seguridad, recibió a finales de 2025 informaciones de las autoridades alemanas acerca de una operación de los servicios secretos rusos con el plan de asesinarlo.
Putin reconoce daños por ataques ucranianos en Rusia pero dice que no son graves
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció este miércoles que los ataques ucranianos en la retaguardia rusa están causando daño, pero aseguró que este no es grave.
"Por supuesto, estos ataques no tienen consecuencias graves, nunca las han tenido ni las tendrán. Pero sin duda nos perjudican, eso es obvio", dijo el jefe del Kremlin al intervenir en una reunión del Consejo de Estado para el desarrollo estratégico y proyectos nacionales.
La Fiscalía de Ucrania destapa otro nuevo caso de corrupción que salpica a la oficina de Zelenski
Las agencias anticorrupción ucranianas han lanzado este miércoles una operación por un nuevo caso de corrupción política, que en esta ocasión salpica también a la Oficina Presidencial de Volodimir Zelenski, por presunta organización criminal y desvío de dinero, que además tiene relación con la mediática operación 'Midas'.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) han informado de que se trata de "una operación especial para desmantelar una organización criminal que operaba bajo el liderazgo de actuales y antiguos diputados, con la participación de altos funcionarios de la Oficina del Presidente de Ucrania y otras personas".
En el marco de la operación 'Forrest Gump', que alude a las grabaciones de las escuchas telefónicas que se realizaron a algunos de los sospechosos, se han hecho registros en dependencias de la jefa adjunta de la oficina de Zelenski, Irina Mudra, quien ha sido ya destituida.
Redes de gasolineras vuelven a restringir la venta de combustible en Moscú
Al menos dos redes de gasolineras han vuelto a restringir las ventas de combustible en Moscú debido al déficit provocado por los ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas, según informó este miércoles el periódico ruso RBC.
El rotativo constató que en las gasolineras de Gazprom Neft se incrementó la demanda de combustible, ante lo cual la compañía tomó medidas para solucionar esta situación.
En particular se estableció un tope de venta de combustible de 60 litros de gasolina por automóvil en Moscú y la región de Moscú, y la venta ilimitada de diésel, según el departamento de prensa de la empresa. A su vez, la red de gasolineras Tatneft señaló que estableció límites de venta de gasolina de 50 litros por automóvil de gasolina y 60 litros de diésel.
Detienen en Croacia a uno de los ucranianos acusados del sabotaje a los gasoductos Nord Stream
La Fiscalía General alemana ha informado este miércoles de la detención en Croacia del ciudadano ucraniano Volodimir Z, señalado por su implicación en el sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022, siguiendo una orden de arresto europea para ser extraditado a Alemania.
Volodomir Z, buzo de profesión, está acusado por la Fiscalía de formar parte de una cuadrilla de seis ucranianos que colocaron una serie de explosivos sobre estas instalaciones en el tramo que unen Rusia y Alemania a través del mar Báltico.
La detonación se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a la costa sueca. El ataque tuvo lugar en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y desde el primer momento Moscú se desmarcó de los hechos.
Operativo anticorrupción contra diputados y altos cargos de Oficina presidencial ucraniana
Las autoridades anticorrupción de Ucrania informaron este miércoles de una operación especial para desarticular una organización delictiva en el marco de la cual se llevaron a cabo registros en los domicilios de un diputado y de una alto cargo de la Oficina del Presidente, Volodímir Zelenski.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) "están llevando a cabo una operación especial para desarticular una organización delictiva que actuaba bajo la dirección de un diputado y un exdiputado de Ucrania, con la participación de altos cargos de la Oficina del Presidente de Ucrania y otras personas", informaron estos organismos en un mensaje conjunto en sus cuentas de Telegram.
Al menos cuatro muertos y cinco heridos en un ataque de Rusia contra un minibús en Jersón, en el sur de Ucrania
Al menos cuatro personas han muerto y cinco han resultado heridas en un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra un minibús en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, en el marco de la invasión que comenzó hace ya más de cuatro años por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El gobernador de la región, Oleksander Prokudin, ha indicado en un comunicado que el ataque ha tenido lugar sobre las 8.50 horas (hora local) cuando un dron atacó un minibús en el distrito de Korabelni.
Las autoridades están investigando lo sucedido y los nombres de los fallecidos se conocerán más adelante, según ha explicado. "Los heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencias", ha afirmado, antes de detallar que cuatro de ellos son mujeres.
- ¿A 24 o a 25 grados? ¿Encendido todo el día o por horas? Las claves para usar bien el aire acondicionado en Córdoba
- Gonzalo, persona realojada por la Umasc en Córdoba: «Estuve en la calle casi un mes, en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido»
- Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
- Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
- Localizado en Villa del Río el primer nido de avispón oriental registrado en la provincia de Córdoba
- Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta
- Los ladrones entran en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba y roban veinte sillas de montar: «Es una ruina»
- Sadeco probará en Ciudad Jardín, San Rafael de la Albaida y San Basilio un proyecto europeo de IA para la recogida de basura