Guerra en Ucrania
Al menos cuatro muertos en un ataque ruso a gran escala contra Kiev
Las explosiones se sintieron en varios puntos de la ciudad y provocaron incendios y daños en múltiples edificios
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EFE
Bogotá
Al menos cuatro personas fallecieron en un ataque ruso a gran escala contra Kiev, la capital ucraniana, la madrugada de este jueves según el servicio de emergencias del país, que también contabiliza 23 heridos.
Las explosiones, que empezaron pasada la medianoche, se sintieron en varios puntos de la ciudad y provocaron incendios y daños en múltiples edificios.
El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, también informó en su canal de Telegram que al menos 14 heridos tuvieron que ser hospitalizados.
Medios locales, como el Kiev Independent, cifran en cinco el número de víctimas mortales por este ataque con misiles balísiticos, uno de los más intensos en los últimos días.
Fuente: El Periódico
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