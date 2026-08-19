Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes laborales en CórdobaExportaciones cordobesasFuente ObejunaUso eficiente del aire acondicionadoTrágico accidente en la A-4Calor en pacientes psiquiátricosPuestos de castañas: ubicaciones y fechasAndrés Cuenca CCFAvispones orientales en Villa del RíoTerremotos en GranadaLesionados Córdoba CFHerido en accidente de tráficoMenores migrantes en CeutaDcoopImpulso del talento y del empleoPicaduras de mosquitos
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano confirma 312 víctimas por el terremoto

El Ejecutivo también cifra en 4.611 las personas heridas y 290 las desaparecidas, mientras que 358 han sido rescatadas de entre los escombros

Un hombre comprueba los daños de un edificio tras el terremoto en Colombia-

Un hombre comprueba los daños de un edificio tras el terremoto en Colombia- / Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 312 personas fallecidas en el país, 4.611 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
  2. La Junta de Andalucía busca empresa para desbrozar y controlar la vegetación de las carreteras autonómicas de Córdoba
  3. Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
  4. Francisco Puerta, zoólogo: 'El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor
  5. La llegada de una DANA refrescará el tiempo en Córdoba, aunque aún no: la Aemet activa el aviso naranja por calor
  6. Carmen, persona sin hogar realojada por la Umasc en Córdoba: «Huí de mi casa y aquí he vuelto a nacer y he encontrado el amor de mi vida»
  7. Vinagre con naranjas amargas: el sabor del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba sale a la venta en otoño
  8. Los taxistas envían su 'cariño' a los pacientes de diálisis a los que dejarán de acompañar después de 30 años

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

La ilusión de una nueva etapa: el Córdoba Femenino quiere dar un paso al frente

La ilusión de una nueva etapa: el Córdoba Femenino quiere dar un paso al frente

Sergio Guillén, entrenador del Córdoba CF CF femenino

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto
Tracking Pixel Contents