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Guerra en Gaza

El Ejército de Israel admite que disparó contra el coche de la niña Hind Rajab y abre una investigación

Imagen de una concentración en Turquía en rechazo al asesinato de la niña de 6 años palestina Hind Rijab a manos del Ejército de Israel.

Imagen de una concentración en Turquía en rechazo al asesinato de la niña de 6 años palestina Hind Rijab a manos del Ejército de Israel. / MUHAMMED IBRAHIM ALI / CONTACTO / EUROPA PRESS

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EP

Madrid

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido este miércoles por primera vez que dispararon en enero de 2024 contra el coche en el que quedó atrapada la niña de 6 años Hind Rajab, en Gaza, y han anunciado una investigación tras todo este tiempo negando su participación en uno de los episodios más documentados de los cruentos ataques que han lanzado sobre el enclave palestino.

"Los resultados de la investigación revelaron que las tropas de las FDI dispararon contra un vehículo que se acercaba mientras circulaba en dirección contraria a la evacuación anunciada", ha revelado el Estado Mayor, que en los meses posteriores al ataque ya emitió otro informe desvinculándose de lo ocurrido.

En aquella primera investigación, las FDI argumentaron que "no estaban presentes cerca del vehículo ni dentro del alcance de disparo". Ahora, han reconocido que no solo tirotearon el coche de la familia Hamada, matando inicialmente a cinco de sus ocupantes, sino que además lo hicieron contra la ambulancia que acudió a la llamada de rescate de Hind Rajab y su prima Lian, de 15 años.

Los disparos contra la ambulancia de la Media Luna Roja mataron a sus ocupantes. Antes, Lian fue alcanzada por las balas de las tropas israelíes durante la llamada y murió mientras hablaba con los equipos de rescate. Entonces la pequeña Hind tomó el teléfono y permaneció en línea hasta que se perdió el contacto.

Doce días después, cuando las FDI permitieron el acceso a la zona, Hind yacía con sus familiares en el vehículo acribillado a balazos. A pocos metros hallaron la ambulancia de la Media Luna Roja completamente destruida y calcinada, con los restos de los dos paramédicos en su interior.

Trabajadores de WCK

Las autoridades castrenses han informado además de varias decisiones acerca de otros sonados ataques de las tropas israelíes durante el conflicto, entre ellos el que mató a siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), en abril de 2024, o la muerte de empleados de Médicos sin Fronteras (MSF) en 2023 y 2024.

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