Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

El Ejército iraní advierte a los países del golfo que no ayuden a EEUU en el conflicto El Ejército iraní advirtió este miércoles a los países del golfo Pérsico que no apoyen a Estados Unidos en la guerra, un aviso que se produce tras el aumento de las tensiones con Emiratos Árabes por el supuesto lanzamiento de misiles iraníes contra el país árabe. “Advertimos: cualquier ayuda o facilitación prestada al ejército agresor de EE.UU. se considerará como participación con las fuerzas militares estadounidenses”, dijo en un comunicado recogido por medios iraníes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Ali Abdollahi. El militar aseguró que “nada escapa a nuestra atención” en referencia a las actividades militares de Estados Unidos en países de la región.

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" Nueva provocación de Donald Trump. El presidente de EEUU publicó este martes una imagen en su red Truth Social en la que declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" estadounidense sin añadir ningún comentario. La 'conquista' tiene lugar después de que haya expirado el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán para negociar un acuerdo y sin visos de que la paz regrese a Oriente Medio. (Seguir leyendo)

La ONU urge a Israel a cesar su ofensiva sobre Siria La ONU urgió este martes a Israel a cesar su ofensiva sobre Siria, después de que el Estado judío confirmara haber atacado un aeropuerto militar en el noroeste del país mediterráneo, argumentando que la base iba a recibir tropas turcas. "Se trata de otra violación muy preocupante de la integridad territorial y el espacio aéreo de Siria. Estos ataques aéreos deben cesar, y obviamente nos oponemos a ellos", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric. El Gobierno israelí confirmó haber atacado un aeropuerto militar en el noroeste de Siria este martes, alegando que Damasco "estuvo a punto de romper" el acuerdo "de 'statu quo' en materia de seguridad" entre ambos países, "al permitir que tropas turcas se desplazaran" a la base, situada en las afueras de Idlib.

Emiratos suspende relaciones comerciales y financieras con Irán por el lanzamiento de misiles Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio. "A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán", afirmó la directora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Afra Al Hameli, en un comunicado del gabinete.

Ben Gvir anuncia una "instalación de ahorcamiento" para palestinos El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anunció este martes el inicio en fase de construcción de lo que denominó una "instalación de ahorcamiento" para los condenados a muerte en el centro del país, según un vídeo difundido por él mismo en su canal de Telegram. "Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles, y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la ley de la pena de muerte para los terroristas, y la hemos aprobado. Y ahora, también el pabellón de los condenados a muerte y el patíbulo comienzan a tomar forma", dice en un vídeo en el que el fondo aparece difuminado a sus espaldas, pero en el que se puede observar una primera estructura de madera y hierros bajo una carpa azul.

Emiratos Árabes Unidos detecta dos misiles lanzados desde Irán El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este martes que sus sistemas de defensa aérea detectaron "dos misiles balísticos lanzados desde Irán" hacia el país, en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y la República Islámica y las negociaciones enquistadas sobre el estrecho de Ormuz. "Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos han detectado dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país", informó Defensa en un comunicado en el que detalló que el primer misil cayó fuera de las aguas territoriales emiratíes, mientras que el segundo impactó dentro de ellas, sin que de momento se haya informado de daños o víctimas.

Israel mata a seis palestinos más El Ejército israelí mató este martes a seis gazatíes e hirió a al menos quince en un ataque aéreo contra la concurrida cafetería 'En los buenos y malos tiempos', localizada en el puerto de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes locales y médicas. "Seis personas murieron, entre ellas al menos un niño, y más de quince heridos fueron transferidos de los hospitales de campaña estadounidense y de la Media Luna Roja Palestina al de Shifa en la ciudad de Gaza", confirmó a EFE un trabajador del centro.

El Ejército libanés señala que seguirá las tareas en el sur pese a los ataques y violaciones de Israel El comandante del Ejército de Líbano, Rudolph Haykal, ha señalado este martes que las fuerzas libanesas están comprometidas con realizar las tareas relativas al acuerdo alcanzado con Israel, que establece la toma del control por parte del Ejército libanés de zonas del sur del país en las que se espera la retirada israelí, pese a denunciar que Israel sigue lanzando ataques en esta región. "El Ejército seguirá cumpliendo todas las tareas relacionadas con el acuerdo marco dentro de las capacidades disponibles, mientras que las fuerzas de ocupación israelíes continúan sus ataques y violaciones de los entendimientos establecidos en el acuerdo", ha señalado Haykal en declaraciones recogidas por la agencia libanesa NNA. Así se ha expresado tras una reunión mantenida con el exembajador estadounidense Edward Gabriel, presidente de la organización Grupo de Trabajo Estadounidense sobre Líbano (ATFL).

Líbano autoriza extraditar a Siria a un exgeneral acusado de crímenes durante el mandato de Bashar al Assad El fiscal general de Líbano, Rami al Haj, ha aprobado este martes la extradición del exgeneral sirio Adel Issa a Siria para que sea juzgado por distintos crímenes, entre ellos asesinato, tortura e incitación a conflictos sectarios, durante el mandato del presidente Bashar al Assad. El juez ha dado 'luz verde' a la extradición en virtud del acuerdo judicial libanés-sirio firmado en 1951 tras una solicitud de Damasco y después de que la Justicia libanesa haya valorado que se cumplen todas las condiciones legales para su traslado a Siria. El Departamento Central de Investigación Criminal trasladará a Issa del centro de detención del Palacio de Justicia en Beirut a la Dirección General de Seguridad Pública antes de ser entregado a un comité de seguridad sirio ubicado en el lado sirio de la frontera, según ha recogido la agencia de noticias NNA.