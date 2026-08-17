Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba 205 drones durante la pasada noche y denuncia la muerte de un civil

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 205 drones de largo alcance ucranianos durante la pasada noche, un ataque que costó este lunes la vida de un civil en la región fronteriza de Briansk, según las autoridades locales.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 205 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, informó en Telegram el mando castrense ruso.

El gobernador de la región de Briansk, Yegor Kovakchuk, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que "a consecuencia del ataque de un dron contra la localidad Ponúrovka del distrito Starodubski murió un civil".