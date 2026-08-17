Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba CFEntrevista Iván AniaExcursiones a la playaDesaparecida en BenamejíEl tiempoEscapadas de ida y vueltaHistoria | Custodio San RafaelPueblo desconocidoFátima OuhaddouMotocicletasTablaos flamencosTuristas en agostoPueblo que sedujo a los francesesVirgen de AcáFestum AlmedinillaCampo de concentración
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva" y adelanta "sorpresas estratégicas" para "el enemigo"

Barcos iraníes de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz.

Barcos iraníes de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz. / HASAN SHIRVANI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
  2. Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, avisa la Aemet
  3. Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
  4. El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
  5. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
  6. La Junta de Andalucía mantiene la prohibición del baño en la playa de interior del embalse de La Colada en la provincia de Córdoba
  7. Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva el listón de las máximas
  8. El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte 800.000 euros entre Córdoba y Montilla: 'Acabo de llegar, se ve que doy suerte

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Lora del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Lora del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto
Tracking Pixel Contents