Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Líbano condena los recientes ataques aéreos israelíes sobre una localidad en el sur del país

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha instado al Ejército de Israel a cesar sus ataques sobre el sur de Líbano, que socavan los esfuerzos por consolidar la paz en la región, y ha condenado los recientes bombardeos en la localidad de Ansar y en el distrito de Nabatiye, que han dejado al menos siete personas muertas.

"La responsabilidad de lidiar con cualquier infraestructura militar, si existiera en territorios libaneses, recae exclusivamente en el Estado libanés, a través del Ejército y sus instituciones legítimas, y su existencia no otorga a Israel el derecho de invadir los territorios libaneses o de exponer a los civiles al peligro", ha criticado en un mensaje en redes sociales.

Salam ha denunciado que las siete personas que han muerto en el ataque israelí contra la localidad de Ansar no constituyen "infraestructura militar", mientras que las mujeres y los niños que perdieron la vida en el mismo tampoco eran "objetivos militares".