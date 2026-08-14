Un avión de Air India cae casi 90 metros en pleno vuelo, deja 24 heridos y el comandante da positivo por marihuana

Un Airbus A320 de Air India quedó durante unos segundos sin respuesta de algunos de sus principales controles de vuelo tras sufrir fallos en el sistema hidráulico mientras cubría la ruta entre Phuket, en Tailandia, y Nueva Delhi. El episodio, ocurrido el pasado 4 de agosto, hizo que el aparato perdiera bruscamente casi 90 metros de altitud y dejó 24 heridos entre pasajeros y miembros de la tripulación antes de que el avión recuperara su funcionamiento normal.

Un informe inicial de Airbus ha permitido ahora conocer con mayor detalle qué ocurrió durante esos segundos. La aeronave perdió los sistemas que controlaban el cabeceo y la inclinación, dos movimientos esenciales para dirigir el avión. La pérdida de control y la posterior recuperación se concentraron en apenas siete segundos.

Pese a la violencia de la maniobra, el A320 consiguió estabilizarse y continuar el vuelo hasta aterrizar en Nueva Delhi. A bordo viajaban 137 pasajeros y ocho miembros de la tripulación.

Bajo investigación

El análisis preliminar ha llevado a Airbus a poner el foco en el sistema hidráulico, encargado de transmitir la fuerza necesaria para accionar distintos elementos fundamentales de la aeronave. El fabricante ha solicitado a Air India información detallada sobre las tareas de mantenimiento realizadas durante el último mes y ha pedido que se lleven a cabo comprobaciones adicionales en el aparato.

La investigación, sin embargo, continúa abierta y todavía no se ha determinado qué desencadenó el fallo. Airbus ha señalado que está prestando asistencia técnica tanto a las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido como a la propia aerolínea, aunque ha evitado pronunciarse públicamente sobre las conclusiones preliminares.

El suceso ha sido clasificado como "grave" por las autoridades de aviación indias y está siendo analizado por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del país, con la colaboración de Airbus y del organismo francés encargado de investigar los accidentes de aviación civil.

Al problema técnico se ha añadido, sin embargo, un segundo frente para Air India. Los controles toxicológicos realizados a la tripulación después del aterrizaje revelaron un positivo por marihuana del comandante del vuelo.

Fotografía de archivo que muestra parte de un avión de Air India en Bombay. / DIVYAKANT SOLANKI / EFE

Positivo por marihuana

Los dos pilotos fueron sometidos a pruebas para detectar sustancias psicoactivas al llegar a Nueva Delhi, tal y como establecen los protocolos de la Dirección General de Aviación Civil de India tras este tipo de sucesos. El primer análisis practicado al comandante arrojó un resultado "no negativo" y obligó a realizar una prueba de laboratorio para confirmarlo.

Ese segundo análisis detectó finalmente presencia de marihuana en la muestra de orina del piloto al mando. Tanto él como el copiloto fueron apartados de sus funciones de manera cautelar mientras continúa la investigación.

Por el momento, no se ha establecido ninguna relación entre el positivo del comandante y la brusca pérdida de altitud del avión. El origen del fallo que dejó temporalmente al A320 sin algunos de sus controles continúa siendo objeto de investigación.

A raíz del caso, Air India y su filial Air India Express han decidido someter a pruebas de detección de drogas y otras sustancias prohibidas a todos sus pilotos, una medida que afecta a más de 5.000 profesionales.

Hasta ahora, la normativa india exigía realizar estos controles de forma aleatoria a una parte de la plantilla. Air India ha optado por extenderlos al 100% de sus pilotos para detectar "cualquier sustancia o medicamento" cuyo consumo no esté permitido por las normas vigentes.

El precedente de Ahmedabad

El episodio llega, además, en un momento especialmente delicado para Air India. Apenas catorce meses atrás, la aerolínea sufrió una de las mayores tragedias de la historia reciente de la aviación india.

El 12 de junio de 2025, el vuelo AI171, un Boeing 787-8 Dreamliner que cubría la ruta entre Ahmedabad y Londres, se estrelló apenas unos segundos después de despegar contra un edificio situado cerca del aeropuerto. Murieron 241 de las 242 personas que viajaban a bordo y otras 19 en tierra, mientras que un único pasajero consiguió sobrevivir. El balance total ascendió a 260 fallecidos.

La investigación preliminar determinó que los interruptores que controlaban el suministro de combustible de ambos motores pasaron de la posición "run" a "cutoff" con apenas un segundo de diferencia poco después del despegue. El cambio interrumpió la llegada de combustible a los motores y provocó una rápida pérdida de potencia cuando el aparato todavía se encontraba a muy poca altura.

Los pilotos intentaron devolver los interruptores a su posición original para recuperar el empuje, pero no dispusieron de tiempo ni altitud suficientes. La caja negra de la cabina reveló, además, la confusión vivida en aquellos segundos: uno de los pilotos preguntó al otro por qué había cortado el combustible y este respondió que no lo había hecho.

El informe, sin embargo, no determinó por qué los interruptores cambiaron de posición ni atribuyó responsabilidades, por lo que la investigación sobre las causas últimas del accidente continúa abierta.

Noticias relacionadas

Air India vuelve así a quedar bajo escrutinio tras un nuevo incidente grave. Esta vez no hubo víctimas mortales y el avión pudo aterrizar, pero el fallo hidráulico, los 24 heridos y el positivo por marihuana del comandante vuelven a poner el foco sobre la seguridad de la aerolínea.