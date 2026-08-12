Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano declara el "desastre nacional" por el seísmo que deja al menos 240 muertos, 668 heridos y 75 españoles desaparecidos

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 169 personas fallecidas en el país, 668 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

España reduce a 75 los españoles sin localizar en el terremoto de Colombia, sin constar fallecidos ni heridos El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este miércoles que son 75 el número de ciudadanos españoles que no han podido localizar tras el terremoto de Colombia, sin constar tampoco heridos ni fallecidos nacionales. El jefe de la diplomacia española detalló en un primer momento que su departamento tenía contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que estaban en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes. Hasta la fecha, el seísmo ha dejado al menos 181 muertos y 2.600 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella. En un audio distribuido a los medios, Albares también ha anunciado que el Gobierno español, a través de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), va a movilizar "de manera inmediata" un primer paquete de un millón de euros "para atender las necesidades más básicas después del terremoto del pueblo hermano de Colombia".

Un gijonés residente en la zona cero de Colombia: "Se movía el suelo, casi no podíamos caminar, aún estoy recuperándome de este susto descomunal" El gijonés José Manuel Lavandera reside en la localidad de Pereira, una de las más afectadas por el terremoto de Colombia, que se ha cobrado ya la vida de al menos 240. "Es una catástrofe, está todo destruido", aseguró en una llamada a su hermano Rubén. Casado desde hace pocos años con una colombiana, José Manuel Lavandera, de 72 años, regresó a Colombia hace unos diez días, tras pasar unas vacaciones en Asturias. Lea aquí la noticia completa

Colombianos en Vigo tras el terremoto: "Murió mi excompañero de trabajo. Estaba en el hospital y le cayó un muro encima" Al menos 240 personas han perdido la vida en el terremoto de 7,4 grados que sacudió a Colombia el pasado lunes. El seísmo, ocurrido en el oeste del país a primera hora de la mañana se conoció aquí a mediodía. Dayana Palomino, que migró hace dos años a Vigo desde Pereira, una de las localidades más afectadas, se agitaba por la ansiedad al conocer la noticia. Inmediatamente, llamó a su madre para comprobar que estaba bien. Y tuvo suerte, pero no con otros allegados a los que le pasó lo peor posible. Lea aquí la noticia completa

La comunidad colombiana en Canarias, en vilo por el terremoto: "La angustia se mezcla con impotencia" La comunidad colombiana en Canarias permanece muy atenta a la evolución del terremoto que sacudió este lunes el oeste del país americano. Con una magnitud de 7,4 y más de 50 réplicas registradas por el momento, ha dejado al menos 224 personas fallecidas, miles de heridos y muchos edificios reducidos a escombros. Solo en la ciudad de Cali, una de las zonas más afectadas, se han cifrado 188 personas desaparecidas. De ahí procede Jhon Alexander Salazar, un joven residente en Gran Canaria cuyo hijo de once años se encuentra en el lugar. Lea aquí la noticia completa

Rescatan con vida en Pereira, en el oeste de Colombia, a una mujer de 32 años tras siete horas de búsqueda El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado en la noche de este martes que una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona. "Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales. Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual ha agregado que la misma ha sido rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.

El Gobierno colombiano anuncia subsidios para las familias afectadas por el terremoto El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes un programa de subsidios de alquiler para las familias que perdieron sus viviendas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias zonas del país. "Desde el día de ayer se activó por parte del Gobierno nacional un mecanismo para implementar el subsidio de arriendo" para cerca de 1.150 familias que perdieron su vivienda en Manizales, dijo el mandatario durante una visita a esta ciudad, capital del departamento de Caldas.

Estados Unidos envía a Colombia un equipo de respuesta El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes el envío a Colombia de un equipo de respuesta ante desastres para apoyar a las autoridades tras el potente terremoto. El Departamento de Estado detalló en un mensaje en la red social X que la Administración de Donald Trump y la Embajada estadounidense en Bogotá están "en contacto directo" con el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El aeropuerto de Pereira, con las operaciones comerciales suspendidas El aeropuerto internacional Matecaña, de la ciudad colombiana de Pereira, mantiene sus operaciones comerciales suspendidas, sin que se sepa cuando reabrirá debido a los graves daños que causó en su estructura el terremoto. La terminal aérea, la principal de la turística región del Eje Cafetero cuya renovación fue entregada en 2020, es una de las edificaciones más afectadas de Pereira, capital del departamento de Risaralda, y allí murieron tres personas que esperaban a abordar un vuelo.

Rescate de una mujer en Cali tras un día arroja luz de esperanza en la tragedia El rescate este martes de la biomédica Diana Troncoso, de 31 años, de entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio colombiano Torres del Limonar, en Cali, un día después del terremoto arroja una luz de esperanza en la tragedia del terremoto, que deja hasta el momento sólo en esta ciudad 95 muertos y 949 heridos. El edificio tenía 54 apartamentos y aún podría haber más de 20 personas por localizar bajo los escombros, según información suministrada por vecinos a los equipos de socorro.