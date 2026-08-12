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Al Gobierno de Andorra "no" le consta que Rusia quiera abrir una embajada

Según la Convención de Viena de 1961, la eventual decisión de instalar una legación rusa en el Principat dependería del Gobierno local, que en los últimos años ha aplicado las sanciones contra Moscú

Rusia se plantea abrir una embajada en Andorra

Edificio administrativo del Gobierno de Andorra.

Edificio administrativo del Gobierno de Andorra. / ARCHIVO

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Marc Marginedas

Barcelona

Al Gobierno de Andorra "no" le consta que la Federación Rusa quiera abrir una embajada en el Principat. En un mensaje de correo remitido este martes a EL PERIÓDICO, el Gabinet de Comunicació del Ejecutivo andorrano ha negado que existiera petición alguna al respecto, y no ha entrado a valorar cuál sería la respuesta en el caso de que la demanda se materializara. La noticia de que Moscú planeaba elevar el estatus de su representación diplomática en el miniestado pirenaico fue difundida recientemente por la publicación andorrana La Veu Lliure citando a "fuentes diplomáticas" cuya nacionalidad evitó mencionar.

"Al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Asuntos Exteriores, no le consta esta petición (de apertura de embajada de la Federación Rusa en Andorra)", reza el mensaje. Según pudo saber este diario, la filtración a la prensa del plan ruso se hizo "con el visto bueno" de funcionarios de la embajada de la Federación Rusa en España; de hecho, al autor del artículo que difundió la noticia, Joel Picón, había entrevistado hacía escasas semanas al embajador ruso en España, Yuri Klimenko. En la actualidad, la representación rusa en el Estado pirenaico se materializa en la persona del cónsul honorario Narcís Socias Tomàs, un empresario inmobiliario andorrano cuya reputación ha sido cuestionada por medios de comunicación locales y quien, en última instancia, depende en la actualidad de sus superiores en la legación rusa en Madrid.

Supuesto plan ruso

La difusión del supuesto plan ruso de abrir una embajada en Andorra sorprendió a muchos observadores, máxime cuando funcionarios rusos habían expuesto recientemente y de forma pública sus desavenencias y contenciosos con las autoridades andorranas, criticando que el Govern del primer ministro, Xavier Espot Zamora, hubiera asumido las iniciativas de la UE para sancionar a Rusia por lanzar la invasión de Ucrania en febrero de 2022. "La situación deplorable (en las relaciones) se debe a que en marzo de 2022, Andorra abandonó su tradicional neutralidad y se adhirió plenamente a las sanciones antirrusas introducidas por parte de la Unión Europea", ha lamentado el embajador Klimenko.

La hipotética apertura de una embajada rusa en Andorra la Vella requiere de forma ineludible del visto bueno de las autoridades del país receptor. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención de Viena de 1961, el establecimiento de relaciones diplomáticas y misiones permanentes se realiza "por consentimiento mutuo" y no se puede materializar de forma unilateral. El Gobierno local puede esgrimir razones como falta de presupuesto para garantizar la seguridad de las instalaciones, escasez de espacio o bajo nivel de las relaciones bilaterales o de los lazos comerciales. De materializarse, la apertura de una legación rusa en un estado como Andorra, que no es miembro de la UE pero que está situado estratégicamente entre dos pesos pesados de los Veintisiete --Francia y España-- iría en contra de la tendencia general en el club comunitario, que considera a las legaciones rusas como una amenaza para la seguridad nacional de los estados miembros, prefiriendo limitar el número de funcionarios que en ellas trabajan.

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Pese al aparente difícil momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre Andorra la Vella y Moscú, las autoridades rusas aparentemente buscan ganar partidarios en el Principat apelando a los sectores de la sociedad andorrana que apoyan la neutralidad histórica del país, al tiempo que ofreciendo vínculos con la asociación BRICS, capitaneada por dos autocracias como Rusia y China y que aspira a erigirse en alternativa geopolítica al denominado Norte Global. Entre otras ventajas, planteó el embajador Klimenko a Andorra en su más reciente entrevista, los BRICS conceden a los países miembros y asociados "canales financieros independientes" que les protegen de "presiones externas". Se trata de una velada alusión a la UE, que en los últimos tiempos ha apremiado a Andorra para hacer transparente su sector bancario y contribuir en la lucha contra la evasión fiscal en los países limítrofes.

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Fuente: El Periódico

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