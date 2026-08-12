Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en AteguaEclipse en CórdobaEclipse en los pueblos de CórdobaNormativa envasesCordoba CF sociosIMV CórdobaCrisis en CeutaHomicidio imprudenteTerremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaComercios 15 de agostoAeropuerto CórdobaSadeco
instagramlinkedin

Sudamérica

De la Espriella autoriza a EEUU a realizar operaciones militares en Colombia

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informa de que el país suramericano se suma a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) para combatir el narcoterrorismo

De la Espriella autoriza operaciones militares con EE.UU. en Colombia, según Hegseth.

De la Espriella autoriza operaciones militares con EE.UU. en Colombia, según Hegseth. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ciudad de Panamá

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó "operaciones militares conjuntas" con EEUU en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país suramericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Desde la reciente victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, las relaciones entre Colombia y EEUU han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el expresidente Gustavo Petro.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista, Washington ha expresado al país andino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EEUU dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

"Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio", resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Felicita también a Ecuador, Honduras y Guatemala

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el "primer miembro" de esa coalición contra los carteles en "asociarse con Estados Unidos en una operación" contra "narcoterroristas", de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran "participar en operaciones combinadas" contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado "Escudo de las Américas", impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

Hegseth añadió, con respecto al Escudo, que "un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad".

"Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad", subrayó el secretario de Guerra.

Noticias relacionadas

Según lo previsto, Hegseth también observará los ejercicios conjuntos Panamax, centrados en defender la seguridad del Canal de Panamá y en el que participan este año diecinueve países.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  2. Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
  3. Dr. Antonio Cano, del Hospital Oftalmológico Arruzafa en Córdoba: 'Hay personas que incluso preguntan si pueden salir a la calle durante el eclipse
  4. Golpe a una plantación ‘indoor’ en Córdoba: 600 plantas de marihuana, una escopeta recortada y tres detenidos
  5. Córdoba entra este martes en otro episodio de calor extremo y Aemet pone fecha al cambio: llegará el domingo
  6. La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
  7. Patios, piscinas y hasta un hotel rural: 10 espectaculares propiedades de lujo a la venta en Córdoba
  8. Córdoba es la capital andaluza que tiene el recibo del IBI urbano más bajo

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en las afueras de Puente Genil, que amenaza a las viviendas

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en las afueras de Puente Genil, que amenaza a las viviendas

De la Espriella autoriza a EEUU a realizar operaciones militares en Colombia

De la Espriella autoriza a EEUU a realizar operaciones militares en Colombia

Ategua mira al eclipse

Final de la Supercopa de Europa: PSG - Aston Villa, en imágenes

Final de la Supercopa de Europa: PSG - Aston Villa, en imágenes

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará el cargo y será asesora externa de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará el cargo y será asesora externa de Trump

Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: "El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo"

Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: "El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo"

Córdoba disfruta de un eclipse solar espectacular

Sorteo Bonoloto del miércoles 12 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 12 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents