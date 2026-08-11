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El día después

Búsqueda de supervivientes tras el terremoto de Colombia: "La gente está incomunicada en Pereira, no sabemos si están desaparecidos"

La falta de servicios y transporte agrava la emergencia mientras se habilitan refugios y se organizan redes de ayuda

Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia).

Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia). / Carlos Ortega / EFE

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Irene Benedicto

Irene Benedicto

Barcelona

"Mi mamá me llamó llorando poco después de las 7 de la mañana", cuenta Alejandra Rincón, de 22 años, colombiana que vive con un pie en Barcelona y otro en Medellín, donde le pilló el terremoto. En la ciudad andina el temblor asustó a todos y los sacó de sus casas, pero Alejandra no estaba preocupada por sí misma, sino por su madre, que estaba más cerca del epicentro: en La Virginia, a una hora de Pereira, una de las ciudades más afectadas del Eje Cafetero.

Desde entonces, la comunicación ha sido intermitente, dificultando la búsqueda de supervivientes. "Desde las 7 de la mañana de ayer están sin agua, luz, gas, y todo está cerrado", explica. Alejandra habló por última vez con su madre la noche después del terremoto. El móvil se quedó sin batería y, sin electricidad, no ha podido cargarlo. Las autoridades esperan restablecer los servicios esta tarde.

La incertidumbre se extiende por el oeste del país. "Hay gente incomunicada en Pereira; no sabemos si están desaparecidos o incomunicados". Alejandra querría desplazarse hasta La Virginia para ayudar, pero el transporte tampoco funciona, mientras crece el temor: "Tenemos miedo a más réplicas".

Refugios y reencuentros

En Villamaría, cerca de Manizales, Natalia Velásquez tuvo que organizar una evacuación familiar. "Hubo pánico, pero alcanzamos a calmar a los mayores, meter a los gatos en transportines y sacarlos a todos", relata. La ciudad ha habilitado refugios temporales para los damnificados, tanto para quienes han perdido su vivienda como para quienes todavía no pueden volver por daños estructurales.

Una tía de Natalia vive en Santa Rosa de Cabal, entre Manizales y Pereira, y tuvo que evacuar una torre de 20 plantas. Ahora no sabe si podrá volver a recoger sus cosas porque el edificio presenta riesgo de caída.

Velásquez forma parte del colectivo Identidad Animal, una red de voluntarios volcada en localizar mascotas desaparecidas. "Estamos recuperando animales perdidos y recibiendo avisos de los que han perdido al suyo", cuenta. Se coordinan por redes sociales, publican fotografías y tratan de reunirlos con sus familias.

Un hombre mira su coche aplastado por la caída de edificios por el terremoto de 7,4 en Pereira, Colombia

Un hombre mira su coche aplastado por la caída de edificios por el terremoto de 7,4 en Pereira, Colombia / JAIME SALDARRIAGA / AFP

Los más vulnerables, más expuestos

El terremoto no afecta a todos por igual. Edwin Tobar, residente en Cali y coordinador de Ágora Colombia, un programa de inserción laboral de personas con discapacidad visual, lo sabe por su trabajo y por su experiencia personal. Al comenzar el temblor, corrió al piso de al lado, donde vive su padre, de avanzada edad y movilidad reducida.

"A uno le preparan para esto, pero nunca se está del todo preparado", explica Edwin. "Pasaban los segundos y, en vez de parar, aumentaba". Decidió que intentar evacuar a su padre podía ser más peligroso. "Pensé que no nos daría tiempo a llegar a la calle", recuerda. Solo cuando terminó pudieron salir hasta un parque.

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Mientras la información empieza a llegar desde el Eje Cafetero, la atención sigue puesta en el Chocó, epicentro del terremoto y una de las zonas más vulnerables del país. Allí, conocer los daños depende todavía de recuperar comunicaciones, servicios y accesos.

Trabajadores retiran escombros de la Plaza de Bolívar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, este martes en Pereira (Colombia).

Trabajadores retiran escombros de la Plaza de Bolívar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, este martes en Pereira (Colombia). / Carlos Ortega / EFE

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Fuente: El Periódico

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