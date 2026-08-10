América Latina
Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia
Por el momento no se han reportado víctimas ni daños personales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Bogotá
Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El temblor se sintió a las 07.34 hora local (14:34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
- Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
- Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario
- El pueblo cordobés que es 9 veces más grande que París: tiene 4.400 vecinos y una naturaleza intacta
- Imprudencia grave: el Seprona investiga a una persona por provocar un incendio forestal en Córdoba
- Córdoba sigue en el epicentro del calor: la Aemet prevé hasta 40 grados tras un sábado con cuatro puntos de la provincia en el ‘top 10’
- El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína