Alemania
Asesinan a tiros a un hombre en una céntrica zona de Berlín
La víctima tenía 30 años, los motivos del ataque se desconocen y el autor de los disparos ha huido
EFE
Un hombre de 30 años fue asesinado a tiros anoche cerca de la estación de Zoo, que era la estación central del viejo Berlín Occidental, por motivos que todavía se desconocen, en medio de un aumento de los incidentes con armas de fuego en la capital alemana.
Según informó este lunes la policía berlinesa en su cuenta de X, los disparos se produjeron hacia la medianoche, tras una disputa entre varias personas.
El autor de los disparos ha huido, y no se ha informado de cuántos disparos se produjeron ni de cuántas personas participaron en los hechos.
Según la policía, los incidentes con armas de fuego han aumentado en Berlín. El domingo por la mañana, desconocidos habían disparado contra la ventana de un restaurante en el barrio de Neuköllns, y el fin de semana anterior un hombre de 38 años había resultado herido de bala en el barrio de Schöneberg.
"Disputas que antes se resolvían con los puños ahora tienden a llevar al uso de armas de fuego", dijo en febrero pasado la jefa de la policía, Barbara Slowik Meisel, ante la Comisión de Interior del parlamento regional de la ciudad-estado.
En 2025, la policía registró 1.119 incidentes en los que se utilizaron armas de fuego lo que representa un aumento del 68 por ciento frente a 2024.
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