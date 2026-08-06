Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Un acuerdo entre Irán y Omán no supondrá reapertura inmediata de Ormuz

Un eventual acuerdo con Omán sobre las futuras condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz no implicará la reapertura inmediata de esa estratégica vía marítima, aseguró este miércoles la televisión estatal iraní, que citó a una fuente informada, mientras Estados Unidos presiona para que Teherán reabra ese paso.

"El posible acuerdo entre Irán y Omán sobre las condiciones para el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz no tiene ninguna relación con la reapertura inmediata del estrecho", indicó a la cadena la citada fuente, que no fue identificada.

Además, señaló que las negociaciones entre Irán y Omán "no tienen ninguna relación con Estados Unidos" y se desarrollan exclusivamente entre los dos países ribereños del estrecho.

Según la misma fuente, incluso si Teherán y Mascate alcanzan un entendimiento, el estrecho permanecerá cerrado mientras continúen lo que Irán considera "las violaciones" de Washington.