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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso 200 kilómetros al sur de Moscú
Ucrania atacó hoy otro centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, 200 kilómetros al sur de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud, según las autoridades locales locales.
"Tuvo lugar la caída de un dron en un centro logístico de Wildberries, en el que se desató un incendio. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias. Los bomberos sofocan las llamas. Según informaciones preliminares no hay muertos, una persona resultó herida", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.
Al menos 14 muertos y 27 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev
Al menos 14 personas han muerto y 27 han resultado heridas en ataques nocturnos de Rusia contra la región de Kiev, informó este miércoles el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.
"Lamentablemente, 14 personas fallecieron y 27 resultaron heridas durante el ataque nocturno. Todos los heridos reciben la asistencia médica necesaria", indicó el organismo ucraniano a través de sus redes sociales.
Actualmente, las unidades del Servicio Estatal de Emergencias (SES) trabajan en cuatro localidades del distrito de Brovary, dos del distrito de Buchanan y una del distrito de Fastiv.
Marc Marginedas
¿Por qué Ucrania ataca a Wildberries?
Kiev ha destruido con drones más de un millón de metros cuadrados de centros logísticos del gigante logístico ruso, pero el golpe amenaza con dañar gravemente a la ya maltrecha economía local. Lea aquí en análisis completo.
Turquía pide proteger la navegación en el mar Negro
Turquía ha pedido este martes "medidas de precaución" para proteger la navegación civil en el mar Negro, después de que dos buques de propiedad turca fueran atacados el lunes cerca del puerto ruso de Novorosíisk y al menos cuatro personas resultaron heridas. "Hemos sabido que ayer, 3 de agosto, dos buques civiles de propiedad turca, el Yasar y el Nadezhda, sufrieron ataques de drones aéreos después de zarpar del puerto de Novorosíisk y que hubo varios heridos entre los que hay ciudadanos nuestros", señala un comunicado del Ministerio de Exteriores turco.
Putin introduce cambios en el acuerdo con Bielorrusia
El presidente ruso, Vladímir Putin, introdujo hoy cambios en el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia firmado en 2009, para adaptarlo a la alianza estratégica forjada entre ambos países desde el comienzo en 2022 de la guerra en Ucrania. El documento, publicado por el portal de información legal del Estado ruso, busca simplificar el procedimiento conjunto de suministro de armamento entre ambas partes.
EEUU sanciona a varias personas y entidades militares rusas
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido en su régimen de sanciones a varias personas y entidades de carácter militar rusas por haber infringido su ley destinada a evitar la proliferación de armas de destrucción en Irán, Siria y Corea del Norte, la INKSNA, por sus siglas en inglés.
En la 'lista negra' elaborada por Washington han sido incluidos cinco ciudadanos rusos y entidades de las Fuerzas Terrestres de Rusia y sus diferentes unidades, así como agencias subsidiarias del Ministerio de Defensa, como la Dirección Principal de Misiles y Artillería, entre otras estructuras castrenses.
Lituania no descarta que el ataque ruso que afectó a su Embajada en Kiev fuera deliberado
Las autoridades lituanas no han descartado que los daños que sufrió su Embajada en Kiev el pasado sábado durante una serie de ataques rusos hayan sido deliberados, como una forma más de Rusia de presionar a los aliados de Ucrania.
"Tampoco se puede descartar esta posibilidad, aunque todavía no podemos afirmarlo con seguridad", ha señalado este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, durante una entrevista para la cadena pública LRT.
Ucrania informa de la muerte de al menos cuatro personas en nuevos ataques de Rusia sobre varias provincias
Las autoridades ucranianas han informado este martes de la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, tras los nuevos ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante las últimas horas en varias provincias, como Odesa, Jersón, Sumi, o Donetsk.
El gobernador de Sumi, Oleg Grigorov, ha detallado que las menores de edad fallecidas son dos niñas de 5 y 10 años, quienes murieron junto a otra mujer bajo los ataques aéreos del Ejército ruso. "Una noche difícil, consecuencias terribles", ha lamentado en un mensaje en sus redes sociales.
Al menos cinco muertos por un nuevo ataque de Ucrania contra las instalaciones del 'Amazon ruso' en Moscú
Las autoridades rusas han denunciado este martes la muerte de cinco personas, además de una decena de heridos, como consecuencia de los nuevos ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre las instalaciones que el gigante del comercio por internet Wildberries, dispone en la capital, Moscú.
"Lamentablemente, hay víctimas mortales y heridos. Según la información preliminar, cinco personas fallecieron", ha informado el gobernador de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales, donde ha detallado que los principales daños se han registrado en el municipio de Chejov, en el sur de la capital rusa.
Al menos cinco muertos y seis heridos tras un ataque con drones ucraniano contra la región de Moscú
Al menos cinco personas han muerto y seis han resultado heridas en un ataque ucraniano con drones contra la región rusa de Moscú, cuyas defensas siguen repeliendo el ataque en la mañana de este martes, según las autoridades regionales.
"Según la información preliminar, cinco personas fallecieron y seis resultaron heridas", ha indicado en redes el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, que ha apuntado a daños por el impacto de un dron en la zona industrial de Novosyolki, donde ha provocado "varios incendios".
El mayor de ellos se produjo en un almacén, si bien "ya ha sido extinguido", ha apuntado el dirigente, que ha indicado que "una subestación eléctrica y un edificio administrativo también han resultado dañados". "Los bomberos y todos los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar", ha agregado.
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