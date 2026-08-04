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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Cuatro heridos en un ataque con dron a un buque turco
Cuatro marineros han resultado heridos en el ataque de un dron al buque Nadezhda, de propiedad turca y con bandera de Camerún, ante el puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, informó este lunes la cadena turca NTV. El buque, un transbordador de camiones, hacía la ruta desde el puerto de Samsún, en la costa norte de Turquía, hasta el de Novorosíisk, para transportar fruta y verdura fresca a Rusia, señaló la citada cadena.
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Drones ucranianos atacan una playa rusa y dejan siete muertos.
Rusia atacó cuatro buques mercantes ucranianos
El ejército ruso atacó este lunes dos buques mercantes en el puerto ucraniano de Mikoláyiv, en la región homónima, y otros dos en las mismas aguas del mar Negro, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. "Como resultado de los ataques con drones fueron alcanzados dos buques que descargaban material militar en el puerto de Mykoláyiv y otros dos barcos mercantes que transportaban material militar en el Mar Negro", indica el parte castrense publicado en Telegram.
Zelenski advierte de que Rusia planea interferir en las próximas elecciones de los aliados de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes de las supuestas intenciones del Kremlin de interferir en las próximas elecciones que se van a celebrar en varios países aliados de Ucrania.
"Rusia nunca pierde la oportunidad de interferir en las elecciones a través de influencia híbrida, medidas financieras o desestabilización porque ese es su objetivo. Todos comprendemos las amenazas que esto supone", ha señalado Zelenski durante un encuentro en Kiev con embajadores ucranianos.
Zelenski ha explicado que las elecciones que se van a celebrar durante los próximos meses en lugares como Francia, Alemania, Estados Unidos o Israel son de "gran importancia", también para Ucrania, puesto que pueden suponer mucho cambios, de ahí ese supuesto interés por Rusia en inmiscuirse.
Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes que Rustem Umerov, hasta ahora secretario del Consejo Nacional de Defensa, será el próximo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior.
Zelenski ha explicado que Umerov será nombrado para el cargo "para que tenga más oportunidades de abordar simultáneamente" las diferentes áreas en las que se dirime la guerra con Rusia, ya se la diplomacia, la defensa, o el proceso de negociación con Estados Unidos y el resto de socios.
De igual forma, Umerov seguirá al frente de la gestión de los acuerdos sobre el desarrollo de drones en los que Ucrania viene trabajando con sus socios Oriente Próximo, ha informado el presidente Zelenski durante un encuentro con embajadores ucranianos en Kiev, según informa la agencia Ukrinform.
353.000 ucranianos tienen permiso de residencia en España, un 8,2 % más que en 2025
Un total de 353.009 ciudadanos ucranianos tienen una autorización de residencia en España, lo que supone un incremento del 8,2 % respecto al año pasado, una subida motivada por las autorizaciones de residencia por protección temporal otorgadas a quienes huyeron de la invasión rusa.
Son datos recogidos hasta el pasado 30 de junio en la última estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El 76 % de los ucranianos que tienen permiso de residencia en España ostentan un permiso de protección temporal, 262.782, mientras que el 20 %, 67.724, poseen una residencia de larga duración.
Rusia denuncia la muerte de seis personas y decenas de heridos en nuevos ataques ucranianos
Las autoridades rusas han denunciado este lunes la muerte de al menos seis personas, así como de varios heridos, como consecuencia de los nuevos ataques de las fuerzas ucranianas lanzados durante las últimas horas, que han tenido como objetivos desde un centro de vigilancia en Crimea a una universidad en Bélgorod.
El gobernador de la provincia de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha informado de la muerte de tres personas en la localidad rural de Arjipo-Ósipovka, cerca de la ciudad de Gelendzhik, ubicada a orillas del mar Negro.
"Ha ocurrido una tragedia", ha lamentado, al mismo tiempo que ha dado cuenta de trece heridos. Kondratiev ha detallado en sus redes sociales que el ataque con dron tenía como objetivo infraestructura civil.
Al menos tres muertos y 13 heridos en el sur de Rusia tras ataque de drones ucranianos
Al menos tres personas han muerto y otras trece han resultado heridas tras la caída de fragmentos de drones ucranianos derribados por las defensas antiaéreas rusas en el distrito de Guelendzhik de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, informaron este lunes las autoridades locales.
"En Guelendzhik tuvo lugar una tragedia. En la localidad Arjipo-Ósipovka, debido a la caída de restos de drones, murieron tres personas, según informaciones previas", escribió en Telegram el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev. Añadió que "resultaron heridas otras trece personas, incluyendo menores de edad", y que ya "reciben la ayuda médica necesaria". "Se trató de un ataque contra la infraestructura civil. En el lugar trabajan los servicios de emergencias", denunció.
Al menos tres civiles muertos y dos heridos tras ataque ucraniano contra Crimea
Al menos tres civiles rusos murieron en la anexionada península de Crimea a consecuencia de ataques ucranianos durante la pasada noche y otros dos resultaron heridos, según el líder local, Serguéi Axiónov.
"El enemigo perpetró un nuevo ataque nocturno contra la república de Crimea. Lamentablemente hay víctimas: murieron tres civiles, dos personas resultaron heridas", escribió en su cuenta de Telegram, sin especificar si se trató de un ataque con drones o misiles ni ofrecer otros detalles.
Ucrania ataca centro logístico de Wildberries a 150 kilómetros de Moscú
Ucrania atacó hoy otro centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la región de Moscú, ubicada a 150 kilómetros de Moscú, según informó la compañía, con lo que el número de almacenes dañados se acerca a la veintena.
"Debido al ataque contra una instalación logística de la compañía en la región de Vladímir se desató un incendio. El personal fue evacuado", señaló Wildberries en su canal de Telegram, afirmando que no se reportaron víctimas en el que es el décimo octavo ataque ucraniano a un centro logístico de la compañía.
Según la empresa, en el lugar de los hechos trabajan los bomberos y "las cadenas logísticas han sido reorganizadas, la recepción de suministros y despacho de pedidos se llevan a cabo en otras instalaciones".
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