Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos tres muertos y 13 heridos en el sur de Rusia tras ataque de drones ucranianos

Al menos tres personas han muerto y otras trece han resultado heridas tras la caída de fragmentos de drones ucranianos derribados por las defensas antiaéreas rusas en el distrito de Guelendzhik de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, informaron este lunes las autoridades locales.

"En Guelendzhik tuvo lugar una tragedia. En la localidad Arjipo-Ósipovka, debido a la caída de restos de drones, murieron tres personas, según informaciones previas", escribió en Telegram el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev. Añadió que "resultaron heridas otras trece personas, incluyendo menores de edad", y que ya "reciben la ayuda médica necesaria". "Se trató de un ataque contra la infraestructura civil. En el lugar trabajan los servicios de emergencias", denunció.