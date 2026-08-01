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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un ataque ruso con misiles contra Kiev provoca al menos nueve muertos y 30 heridos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Lituania convocará al encargado de los negocios rusos por el ataque nocturno contra Kiev
El Ministerio de Exteriores de Lituania anunció este sábado que convocará al encargado de negocios ruso en Vilna para protestar por el ataque nocturno ruso contra Kiev, que provocó al menos nueve muertos y causó daños menores en el edificio de la embajada del país báltico. "Los misiles impactaron apenas a unos metros de la Embajada. Por suerte, nuestro personal no se vio afectado", escribió en X el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys. "Hoy, el Ministerio de Exteriores de Lituania convocará al representante ruso en Vilna. La campaña de terror de Rusia contra Ucrania continúa sin ningún límite. No hay ningún signo de una voluntad genuina de detenerla, de buscar la paz o de emprender negociaciones", continúo.
Un ataque ruso con misiles contra Kiev provoca al menos nueve muertos y 30 heridos
Un ataque ruso nocturno contra Kiev ha provocado al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, en siete distritos distintos, informaron este sábado las autoridades ucranianas, según las cuales el enemigo lanzó esta noche 35 misiles contra el país.. "Nueve personas murieron en la capital como resultado de un ataque enemigo," escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschkó, que señaló que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.
Polonia convoca al embajador ruso por el impacto del misil en su territorio
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia citó formalmente este viernes al embajador de la Federación Rusa, Georgy Mijno, para entregarle una nota de protesta tras la caída de un proyectil en suelo polaco ocurrida el jueves.
En unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias polaca PAP, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Maciej Wewiór, dijo que el embajador ruso "escuchó nuestra clara condena de las acciones hostiles dirigidas contra la seguridad de un Estado soberano y sus ciudadanos".
Vance llama a Zelenski para hablar de defensa aérea y efectos de la guerra sobre mercados
El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, llamó este viernes por teléfono al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que habló de las necesidades ucranianas en materia de misiles interceptores para sistemas Patriot y de los efectos de la guerra sobre los mercados globales, según dijo Zelenski en X.
“He recibido una buena llamada de teléfono del vicepresidente de EE.UU., JD Vance. Hemos hablado de nuestra reciente reunión con el presidente (estadounidense, Donald) Trump en Washington, que fue positiva y productiva”, dijo Zelenski en la red social en referencia al encuentro que mantuvo junto a su equipo con el mandatario y otros dirigentes de EE.UU. en la Casa Blanca este martes, en la que no participó Vance.
Polonia intercepta un avión espía ruso en el Báltico por tercera vez en pocos días
Dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea polaca interceptaron este viernes un avión de reconocimiento ruso Il-20 que operaba de forma irregular cerca de la costa norte de Polonia, en el tercer incidente de este tipo en pocos días.
"¡Otra interceptación exitosa de una aeronave rusa sobre el mar Báltico! Antes del mediodía, dos de nuestros F-16, en servicio a 40 kilómetros al norte de Kołobrzeg, interceptaron un avión de reconocimiento ruso Il-20", indicó el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamys en su cuenta de X.
Rusia sufre en la retaguardia, pero avanza en el Donbás
Rusia está sufriendo lo indecible en la retaguardia con los ataques de drones ucranianos contra sus refinerías y almacenes de comercio electrónico, pero desde la llegada del buen tiempo ha logrado avanzar en el frente, especialmente en el Donbás.
Aprovechando el estancamiento de las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos, el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere tomar cuanto antes el territorio que aún controla el enemigo en el norte de Donetsk, región anexionada sobre el papel por Moscú en 2022.
Rusia afirma haber tomado 12 localidades y atacado 31 buques ucranianos en una semana
Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana 12 localidades ucranianas, incluyendo dos en las últimas 24 horas, y atacaron 31 buques ucranianos en el mar Negro, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra semanal.
"Durante la pasada semana, las unidades de la agrupación militar Norte tomaron las localidades de Nova Sech, Mogritsia, Mala Slobidka en la región de Sumi, y Yuchenkivo, en la región de Járkov, y el jueves tomaron la localidad de Verivka, en Járkov", señaló el mando castrense ruso.
Ucrania confirma ataque a refinería en la región rusa de Volgogrado
El Estado Mayor de la Defensa de Ucrania confirmó este viernes un ataque llevado a cabo de madrugada por las fuerzas de Kiev contra una refinería del gigante ruso Lukoil situada en la región rusa de Volgogrado.
Canales de Telegram no oficiales rusos habían informado previamente del ataque. Según la nota difundida por el Estado Mayor de Kiev, el ataque provocó un incendio en el perímetro de la refinería, que es una de las más grandes de Rusia y procesa cerca de 15 millones de toneladas de petróleo al año.
Rusia ataca de nuevo instalaciones de la mayor empresa de paquetería ucraniana
Rusia volvió a atacar esta madrugada una terminal de la empresa privada líder del sector de correos y paquetería de Ucrania, Nova Poshta, según informaron las autoridades de la región ucraniana de Vínnitsia, en la que están situadas las instalaciones de la compañía alcanzadas.
Según la gobernadora de Vínnitsia, Natalia Zabolotna, cinco personas resultaron heridas en el ataque, que a juzgar por las imágenes que ella misma distribuyó provocaron graves daños en la terminal.
Rusia ha atacado de forma habitual desde el comienzo de la guerra instalaciones de la empresa Nova Poshta.
Rusia ataca depósitos de combustible y un buque granelero en la ciudad portuaria de Odesa
Las fuerzas rusas atacaron durante la pasada noche con misiles y drones la infraestructura portuaria y buques en la región ucraniana de Odesa, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron lanzando ataques con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo y drones contra la infraestructura portuaria de Ucrania y los buques que operan en interés del Ejército ucraniano", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en sus redes de mensajería.
Según Defensa, fueron atacados depósitos de combustible y lubricantes destinados al Ejército ucraniano.
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