Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump dice que está perdiendo la "fe" en los negociadores iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que está perdiendo la "fe" en las conversaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, los negociadores de la República Islámica "mienten".

"Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten", respondió a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en la residencia de descanso presidencial de Camp David, a las afueras de Washington.

Trump recordó que esta misma semana, después de que Estados Unidos frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, los iraníes "dispararon cinco misiles".

"Los interceptamos, pero estábamos en medio de una negociación", criticó el mandatario.