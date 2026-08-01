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Accidente aéreo

Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca, en Perú

LA aeronave partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas

Líneas de Nazca en Perú.

Líneas de Nazca en Perú. / EP

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EP

Madrid

Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han confirmado las autoridades del país andino.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nasca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.

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"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nasca.

Fuente: El Periódico

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