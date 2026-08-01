Accidente aéreo
Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca, en Perú
LA aeronave partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas
EP
Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han confirmado las autoridades del país andino.
En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nasca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.
La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.
"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nasca.
Fuente: El Periódico
- Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
- Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
- Elche CF-Córdoba CF, en directo | El conjunto ilicitano empata el encuentro
- Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas
- Medios terrestres y aéreos del Infoca en Córdoba luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
- Álvaro Larrosa, joyero y diseñador del logo: 'Con la IGP tendremos más prestigio y podremos mostrar una tradición real de Córdoba
- Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
- Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla