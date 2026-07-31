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Habrá "controles exhaustivos"

Francia ordena reforzar el control de la frontera con España por la llegada masiva de migrantes a Ceuta

El Gobierno francés evita secundar la propuesta de Italia de suspender el espacio Schengen con España

Francia refuerza el control de fronteras con España por la crisis migratoria con Marruecos

Francia refuerza el control de fronteras con España por la crisis migratoria con Marruecos

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Agencias

París

El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, afirmó este viernes que se reforzarán los controles en la frontera con España y que está en contacto con el Gobierno español por la crisis de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta.

"Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española. Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para llevar a cabo controles exhaustivos", indicó Nuñez en su cuenta de X.

Algo más temprano, en una entrevista en la cadena de radio RTL, el ministro recalcó que se puso ya el jueves en contacto con su homólogo del Gobierno español y que tiene previsto volver a hablar con él hoy sobre la evolución de las llegadas masivas de migrantes a Ceuta para intentar cruzar ilegalmente a España.

Consultado por la reacción del Ejecutivo italiano, que pidió este jueves el cierre del espacio Schengen con España, Nuñez se mostró moderado y recordó que los controles fronterizos existen y que incluso fueron reforzados en los últimos meses, con una fuerza móvil que se ha mantenido de manera permanente.

"Por supuesto, se tomarán medidas si se producen desplazamientos hacia el territorio nacional y, en cualquier caso, se reforzará el control fronterizo", aseveró.

Cientos de personas protagonizaron en la madrugada de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos a Ceuta, adonde viaja hoy el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a la también ciudad autónoma española de Melilla.

Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

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Además, cerca del punto fronterizo de Beni Nsar en Nador se produjeron también violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cientos de jóvenes, entre ellos muchos menores, que trataron de acceder a Melilla tanto a través de la valla fronteriza como del puerto, alertó la sección de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

Fuente: El Periódico

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