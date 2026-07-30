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Crisis migratoria

El Gobierno de Trump culpa a España y las "políticas de extrema izquierda" de la llegada masiva de migrantes a Ceuta

"España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", advierte la portavoz adjunta de la Casa Blanca

Archivo - Donald Trump

Archivo - Donald Trump / Europa Press/Contacto/Alex Edelman - Archivo

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Redacción

Washington

Estados Unidos ha responsabilizado a las autoridades españolas y sus "políticas de extrema izquierda" del repunte en las llegadas a Ceuta, donde miles de personas han cruzado este jueves por el espigón de El Tarajal desde Marruecos.

"El presidente (Donald) Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguiera aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, entre ellas las que facilitan la inmigración masiva", ha recordado la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, en declaraciones a Europa Press.

La portavoz ha avisado así a "España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva" de que "deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición".

Sus declaraciones llegan después de que Ceuta haya registrado este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

Ante esta situación, el Gobierno español y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver "lo antes posible" a todas las personas que han entrado de forma irregular, lo que ha coincidido con las celebraciones por el aniversario de la entronización del monarca marroquí, Mohamed VI.

De hecho, el Departamento de Estado estadounidense ha emitido una nota felicitando tanto al rey como al "pueblo" de Marruecos por este motivo, recordando la amistad "solida" de casi 250 años entre Rabat y Washington.

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Así, ha aprovechado para defender la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos se ha mostrado inequívoco: (...) apoyamos la propuesta de autonomía de Marruecos -seria, creíble y realista- como única base para una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

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Fuente: El Periódico

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