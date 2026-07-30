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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca
EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos tres muertos y dos heridos
Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz, tras la nueva andanada de ataques aéreos lanzada en la noche de este miércoles por Estados Unidos contra Irán en represalia, según ha defendido el Ejército norteamericano, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.
EEUU eleva a 20 los buques comerciales desviados como parte de su bloqueo naval contra Irán
El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este miércoles haber desviado 20 buques comerciales, así como inhabilitado dos embarcaciones y abordado a otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.
"Hasta el 29 de julio, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 20 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos", ha informado la autoridad castrense en un mensaje en redes en el cual ha aseverado que sus fuerzas "continúan aplicando estrictamente el bloqueo estadounidense contra Irán".
Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a EEUU pese a las amenazas de su alcalde
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas vertidas recientemente por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, que contempló abiertamente arrestar al mandatario israelí, contra el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) a pesar de que su administración no cuenta con la potestad para ejecutar ducha orden.
"Primero que nada, voy a Nueva York. Voy a decir la verdad frente a este funcionario electo que escupe odio", ha afirmado Netanyahu durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News al referirse a las duras críticas de Mamdani.
En este sentido, ha lamentado que el alcalde está "enfrentando a un grupo de neoyorquinos con otros". "Los está volviendo contra los judíos de Nueva York. Quiero decir, ¿qué estamos, en los años 30? Tanto odio. Tantas mentiras", ha advertido.
Acordado el realojo de los dos últimos municipios en Madrid
El ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este miércoles el realojo de los municipios madrileños de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, los últimos dos que quedaban desalojados en Madrid.
Ayer ya se realojaron Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.
Solo quedan por realojar en este incendio las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.
La Autoridad Palestina plantea crear una empresa petrolera estatal
El ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Istifan Salamé, ha planteado este miércoles la creación de una empresa petrolera estatal a fin de paliar la grave escasez de combustible en la Cisjordania ocupada en medio de la grave crisis financiera que afecta a las instituciones palestinas.
El plan contempla la creación de la llamada Compañía Nacional de Petróleo y se basa en una decisión emitida por el gabinete palestino en 2018. El objetivo es reformar la Autoridad del Petróleo para permitir que la empresa, de carácter público, pueda comprar y transportar el combustible importado de Israel.
Ataques con drones de Israel matan a tres personas en Gaza
Tres gazatíes murieron este jueves en ataques del Ejército de Israel, utilizando drones, en la ciudad de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur), informaron los hospitales que recibieron los cadáveres en ambas ciudades.
El primer fallecido perdió la vida cuando un dron le atacó en plena calle, en el barrio de Rimal de la capital gazatí, el cual hirió además a otros tres menores de edad, según el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza.
Las otras dos víctimas mortales, según el Hospital Nasser de Jan Yunis, murieron en el bombardeo de un dron contra una tienda de campaña en Mawasi, la zona junto a la costa en la que decenas de miles de gazatíes continúan refugiándose, pese a que el alto el fuego en el enclave lleva en vigor más de nueve meses.
En el área, dénsamente poblada, resultaron heridas otras 16 personas.
Irak condena el ataque de EEUU y Arabia Saudí contra milicias proiraníes y rechaza "cualquier acto de agresión"
Las autoridades de Irak han expresado este miércoles su condena del ataque lanzado por Estados Unidos y Arabia Saudí contra varias instalaciones de las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en territorio iraquí que se ha saldado con al menos 20 muertos y 32 heridos, incidiendo en el rechazo "a todos los actos de agresión".
El Consejo Ministerial de Seguridad Nacional, liderado por el primer ministro, Ali al Zaidi, ha trasladado tras una reunión su "condena y rechazo a este ataque" y recuerda que ha tenido lugar cuando Bagdad mantenía contactos con Arabia Saudí y Estados Unidos en relación con los ataques dirigidos contra territorio saudí, por parte de estas milicias y que ha provocado la represalia conjunta de Riad y Washington.
Trump amenaza con "dar una paliza" a Irán tras el "ataque sorpresa" contra instalaciones de EEUU en Jordania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con dar "una brutal paliza" a Irán tras el "ataque sorpresa" perpetrado durante la noche contra activos e instalaciones estadounidenses en Jordania, donde las tropas únicamente tuvieron "unos minutos" para interceptar los misiles lanzados contra el territorio.
En una llamada telefónica con la cadena de televisión Fox News, el magnate neoyorquino ha afirmado que "golpeará duro" a Irán, que "recibirá una paliza" por lo sucedido en Jordania, unos ataques que se ha repetido en otros puntos de la región y siempre contra objetivos de Estados Unidos en respuesta a los ataques perpetrados contra territorio iraní.
Pakistán anuncia la muerte de 32 presuntos "terroristas" en operaciones en la frontera con Afganistán
El Ejército de Pakistán ha anunciado este miércoles la muerte de 32 presuntos terroristas en operaciones militares en la frontera con Afganistán contra elementos de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).
"Se están llevando a cabo operaciones conjuntas exhaustivas en diferentes partes de Jaiber Pastunjuá y Baluchistán para eliminar a los terroristas y sus facilitadores. En las últimas 24 horas, las fuerzas de seguridad han eliminado exitosamente a 32 terroristas de estos proxies indios", ha informado el órgano de comunicación de las Fuerzas Armadas paquistaníes, ISPR.
Israel anuncia la destrucción de un túnel de Hezbolá junto a un puesto de la FINUL en Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la destrucción de un túnel supuestamente perteneciente al partido-milicia chií libanés Hezbolá y situado junto a una fábrica de material de construcción cerca de un puesto de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) en el sur de Líbano.
Esta operación ha sido llevada a cabo en la localidad de Haddatha, en el distrito de Bint Jbeil, en la zona de amortiguamiento creada por las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, según han informado las Fuerzas Armadas en un comunicado en el que han especificado que las tropas hallaron en la zona un túnel de 55 metros de largo.
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