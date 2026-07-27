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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Irán confirma contactos indirectos con Estados Unidos a través de países mediadores, aunque asegura que su prioridad sigue siendo responder a la ofensiva militar y defender su soberanía
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán acusa a Netanyahu de utilizar a EEUU para eludir la orden de arresto de la CPI
Irán acusa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de utilizar a Estados Unidos para eludir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por "crímenes de guerra" en Gaza, después de que el mandatario israelí afirmara que Washington actuará contra el tribunal.
"El primer ministro del régimen sionista, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, declara con total descaro que el secretario de Estado de Estados Unidos le ha prometido actuar contra el tribunal que lo procesa", escribió el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en un mensaje publicado en la red social X.
Netanyahu viaja a EEUU para reunirse con Trump en la Casa Blanca a pesar de la orden de arresto del TPI
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará este lunes a Estados Unidos en una visita oficial con la que tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de la oren de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en su contra.
Según informaciones cercanas al asunto, la visita tiene lugar siguiendo la invitación de Trump, y está previsto que ambos aborden cuestiones de "relevancia y preocupación" para los dos países.
Irán dice que interceptó seis buques que pretendían cruzar una ruta "insegura" de Ormuz
Las autoridades de Irán interceptaron en la madrugada de este lunes seis buques que pretendían cruzar por una ruta "insegura" del estrecho de Ormuz, según recogieron los medios oficialistas, en medio del pulso con Estados Unidos en esta estratégica vía marítima.
"Uno de ellos sufrió un accidente y los demás fueron devueltos al golfo Pérsico bajo la firme intervención de Irán", declaró un funcionario iraní a la agencia de noticias Fars. Los barcos habrían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento para intentar transitar por una ruta "ilegal e insegura" del sur del estrecho de Ormuz, según la fuente.
Irán señala que hay "intercambio de mensajes" con EEUU pero recalca que su "prioridad" es defender su "integridad"
Las autoridades iraníes han afirmado que existe un intercambio de mensajes con Estados Unidos, aunque han subrayado que su "prioridad" actualmente es "defender" su "soberanía" e "integridad territorial" y proteger a su pueblo "de los crímenes de guerra que está cometiendo" el país norteamericano.
"Ellos --los estadounidenses-- están intercambiando mensajes, pero para Irán la prioridad en la situación actual es defender nuestra soberanía e integridad territorial y proteger a nuestro pueblo de estos crímenes de guerra que está cometiendo Estados Unidos", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en una entrevista para la cadena austriaca ORF, recogida por la agencia iraní ISNA.
Netanyahu acusa a Mamdani de "fomentar odio" por pedir su arresto en Nueva York
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este domingo al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por pedir al Gobierno federal de Estados Unidos que cumpla la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario israelí.
"Está fomentando el miedo. Se supone que es el alcalde de todos los neoyorquinos, judíos, cristianos, musulmanes, todos, pero está tratando de poner a un grupo contra otro, y está impulsando el miedo y el odio", declaró Netanyahu en una entrevista con Fox News.
El mandatario israelí se pronunció después de un video que publicó Mamdani el martes para avisar que "no es bienvenido" en Nueva York, a donde Netanyahu irá en septiembre para participar en la Asamblea General de la ONU, y que el Ayuntamiento revisó las opciones legales disponibles para aplicar por su cuenta la orden de la CPI.
Israel aprueba la entrada en Gaza de la Fuerza de Estabilización Internacional
El Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha aprobado la entrada en la Franja de Gaza de la Fuerza de Estabilización Internacional, la misión de paz organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La confirmación ha venido de la mano del director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, quien ha agradecido en redes sociales "los pasos adoptados por Israel para facilitar del despliegue" de este contingente internacional en el enclave palestino, de momento sin fecha concreta.
En declaraciones recogidas por el diario israelí 'Israel Hayom', el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha explicado que el gabinete israelí ha superado su escepticismo inicial como gesto de apoyo a la iniciativa liderada por el presidente Trump. "Se trata de un plan internacional. Igual no tiene éxito, pero nosotros no vamos a socavarlo", ha comentado.
El Gobierno iraní avisa al "gorrón" de Zelenski que el ataque a su barco en el Caspio "no quedará sin respuesta"
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado este domingo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que el ataque ucraniano del sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio y que mató a un marinero "no quedará sin respuesta" antes de denunciar al mandatario ucraniano, a quien llamó "gorrón", de actuar al servicio de Israel para "arrastrar a Europa" a la guerra de Irán.
"Zelenski ha atacado un buque mercante iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, perpetrada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra", ha denunciado Araqchi en un duro mensaje publicado en redes sociales.
El ministro de Exteriores ha recordado que ayer por la noche mantuvo una conversación de urgencia con la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, a quien trasladó su consternación por lo ocurrido, como hizo poco después con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Israel aprueba un programa piloto para la entrada de la Junta de Paz a Gaza
El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó este domingo un programa piloto para restablecer la gestión de recursos básicos en una zona del sur de Gaza, supervisado en el terreno por los organismos de la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, recogieron medios israelíes.
El objetivo es establecer en las próximas semanas una 'zona humanitaria' piloto en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza, totalmente controlada por el Ejército de Israel, según el diario israelí Yedioth Ahronoth. La creación de este espacio implicaría el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización estipulada en el acuerdo de tregua.
La medida la ha aprobado el Gabinete de Seguridad de Israel, compuesto por miembros del Gobierno y otros altos cargos del estamento de seguridad nacional. Según Yedioth Ahronoth, sólo el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, votó en contra.
Un petrolero explota en Ormuz
Un petrolero explotó este domingo en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina marina después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán, según informaron medios iraníes, en medio del pulso con Estados Unidos por el control de esta estratégica vía marítima. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que el buque había abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina y lo calificó de "petrolero infractor".
El ruego del Papa
El papa Leon XIV urgió a todas las partes implicadas a que "suspendan los ataques" en Oriente Medio "y reabran urgentemente los espacios para el diálogo y la diplomacia con el fin de alcanzar la paz lo antes posible", en un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en Castelgandolfo, donde se encuentra de vacaciones. El Papa comenzó su llamamiento expresando su preocupación "por la escalada de la violencia en Tierra Santa, de la que muchos civiles también han sido víctimas recientemente en Cisjordania y en Gaza".