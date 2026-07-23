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Guerra en el este de Europa

Ucrania bloquea todos sus puertos debido a los ataques rusos

Numerosos mercantes han sido atacados en las últimas semanas por drones y misiles rusos, provocando la muerte de algún tripulante

Un buque de guerra ruso en el mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea.

Un buque de guerra ruso en el mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea. / MINISTERIO DE DEFENSA RUSO / EFE

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EFE

Kiev

El Gobierno ucraniano informó este jueves del cese de la actividad en todos sus puertos debido a la campaña de bombardeos contra infraestructuras portuarias y barcos que está llevando a cabo Rusia. "La entrada de barcos se ha interrumpido", dijo el ministro de Agricultura de Ucrania, Tarás Bisotski, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

El ministro explicó que la decisión de dejar de atracar en los puertos ucranianos ha sido tomada exclusivamente por los dueños de los barcos, después de que numerosos mercantes hayan sido atacados por drones y misiles rusos, provocando en algunos casos la muerte de los tripulantes.

Esta nueva campaña de ataques rusos a puertos ucranianos en el mar Negro empezó después de que las fuerzas ucranianas comenzaran a golpear a diario con drones a petroleros y cargueros que se dirigían y salían de puertos rusos o de la Ucrania ocupada.

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El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha denunciado en X la campaña rusa como una amenaza "a la seguridad alimentaria global". Ucrania ha pedido, además, una reunión al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU para el 27 de julio. El desplome del tráfico con destino y origen en los puertos ucranianos y rusos ha provocado una caída de las exportaciones agrícolas de ambos países. 

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