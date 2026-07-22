Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Israel mata a otros tres palestinos en Gaza, elevando a 11 los muertos este martes

El Ejército israelí mató a tres personas más este martes en un bombardeo contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, aumentando a once -entre ellos cuatro niños- la cifra total de asesinados hoy, pese al alto el fuego vigente que Israel sigue sin respetar. El último ataque aéreo israelí alcanzó un apartamento en la zona de Al Samr, al este de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), matando a tres personas cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital Al Shifa, según confirmó a EFE una fuente de este centro médico. Los fallecidos permanecen sin identificar.

Horas antes, el Ejército israelí había matado a otras ocho personas en dos ataques distintos.

Por la mañana, un ataque israelí mató a seis miembros de la familia Al Masri -el padre, la madre y sus cuatro hijos, de 5, 9, 11 y 12 años- en un bombardeo contra su vivienda en el sur de la ciudad de Gaza, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Después del mediodía, el Ejército mató a tiros a dos hombres en el ataque contra un vehículo a la entrada de la ciudad de Al Zahra (centro), identificados como Raed al Omsi, de 34 años, y Nabhan al Omsi, de 53 años, profesor de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), informó el hospital de los Mártires de Al Aqsa, al que fueron trasladados los cadáveres.