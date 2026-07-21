Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital Materno-Infantil CórdobaRestauración Mezquita-CatedralPago con tarjetaTrabajadores extranjerosCelebración del mundialDeportistas cordobesesConstrucción de viviendasHotel AlmodóvarFichaje Córdoba CFManuel PimentelLey antitabaco
instagramlinkedin

Guerra comercial

Estados Unidos impondrá nuevos aranceles: "Esperamos novedades pronto"

Estarían afectados una decena de países, según ha avanzado el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York

El Gobierno de Donald Trump está preparando una nuevo ronda de aranceles para decenas de países, avanzó este martes el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

"Esperamos que haya novedades pronto", aseguró Greer en una entrevista en la cadena CNBC tras ser preguntado por un artículo del Financial Times, según el cual podrían anunciarse nuevos gravámenes esta misma semana.

El representante comercial, sin embargo, no especificó en qué momento entrarían en vigor, ya que, según dijo, tiene "la responsabilidad" de informar al Congreso y a las partes implicadas.

Las declaraciones de Greer se producen a días de que caduquen los aranceles implementados el 24 de febrero por Trump en caso de que el Congreso no apruebe su prórroga.

El mandatario estadounidense impuso este impuesto general después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los que había ordenado en virtud de una ley de emergencia al considerar que había excedido sus poderes.

Salvo contadas excepciones, el Congreso tiene la competencia exclusiva en la política arancelaria.

En la entrevista, Greer apuntó también a los productos procedentes de 60 países a los que, según dijo, están investigando por trabajos forzosos.

De demostrarse, el Gobierno de Trump impondría este gravámen en virtud de sus leyes contra "las mercancías producidas mediante trabajo forzoso".

Además, Trump anunció este lunes un arancel del 50 % a la mayoría de los productos importados desde Canadá.

Estos nuevos gravámenes entrarán en vigor dentro de treinta días y excluyen, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

Noticias relacionadas

Según explicó, estos impuestos se justifican por el humo que ha afectado la Costa Este de EEUU derivado de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La segunda estrella de la selección española ilumina Las Tendillas en Córdoba
  2. La alegría tras el triunfo de España en el Mundial recorre toda la provincia de Córdoba
  3. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
  4. Así vive la provincia de Córdoba la final del Mundial: pantallas en las plazas y miles de aficionados
  5. Del barrio joven al barrio maduro: el Zoco encara una nueva etapa demográfica y comercial
  6. El cinturón de piscinas para huir del calor de Córdoba: refugios asequibles y menos masificados a menos de media hora de la ciudad
  7. El mercadillo de la Costa del Sol que conquista a los cordobeses: compras baratas y playa a dos horas de Córdoba
  8. Detenido tras amenazar con una escopeta de plomillos a un repartidor y atrincherarse en una vivienda de Cañero

Emproacsa adjudica la redacción del proyecto de la nueva red de abastecimiento para Los Arenales en Puente Genil

Emproacsa adjudica la redacción del proyecto de la nueva red de abastecimiento para Los Arenales en Puente Genil

La ópera 'Aida' llega a los cines El Tablero con una espectacular producción filmada en Sicilia

La ópera 'Aida' llega a los cines El Tablero con una espectacular producción filmada en Sicilia

Valorant: Karmine Corp lidera una primera semana llena de sorpresas y grandes audiencias en VCT EMEA Stage 2

Valorant: Karmine Corp lidera una primera semana llena de sorpresas y grandes audiencias en VCT EMEA Stage 2

Ya hay fecha para la reapertura al tráfico del nuevo tramo de la calle Poeta Juan Jiménez Macías

Ya hay fecha para la reapertura al tráfico del nuevo tramo de la calle Poeta Juan Jiménez Macías

País Vasco, Asturias y Canarias lideran el absentismo laboral en España

País Vasco, Asturias y Canarias lideran el absentismo laboral en España

Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Tardar tres meses más no es nada frente a la vida del monumento"

Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Tardar tres meses más no es nada frente a la vida del monumento"

El Materno-Infantil del Reina Sofía estará al 100% a finales de 2026

¿Cuándo empezaremos a tener en cuenta qué siente la IA?

¿Cuándo empezaremos a tener en cuenta qué siente la IA?
Tracking Pixel Contents