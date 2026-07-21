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Tres fallecidos por hantavirus en el noreste de Venezuela

El Ministerio de Salud apunta que otros dos casos en el oeste están pendientes de confirmación

El ratón que transmite el hantavirus de los Andes y que no puede nadar en el mar

El ratón que transmite el hantavirus de los Andes y que no puede nadar en el mar

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EFE

Caracas

El Ministerio de Salud de Venezuela informó este martes del fallecimiento de tres personas por hantavirus en el noreste del país, y de otras dos en el oeste por un diagnóstico aún pendiente de confirmación, después de que circularan informaciones sobre muertes en circunstancias sanitarias sin explicación.

"Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui (noreste) con diagnóstico confirmado de hantavirus", dijo el Ministerio de Salud en un comunicado difundido en Instagram al descartar "un riesgo generalizado para la comunidad".

Los últimos casos por hantavirus en Venezuela se registraron en el estado Portuguesa (centro) durante 2025 y en Delta Amacuro (noreste) durante 2024, según un informe de la cartera de Estado del pasado mayo.

"Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país", apuntó en el comunicado el ministerio.

Asimismo, informó de la muerte de dos profesionales de la salud en Barinas (oeste) por causas que "están por confirmarse".

El despacho además descartó la relación entre ambos eventos y dijo que los resultados definitivos de la investigación sobre el caso en Barinas serán informados "oportunamente".

"Ambos casos responden a situaciones aisladas que no tienen vinculación entre sí ni representan un riesgo generalizado para la comunidad", agrega el pie de foto que acompaña a la publicación.

El ministerio hizo esta publicación luego de que en redes sociales y diversos medios de comunicación locales circularan versiones sobre supuestas alertas sanitarias ante estos fallecimientos.

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El pasado mayo, tras un brote de hantavirus en un crucero neerlandés, la Organización Mundial de la Salud indicó que este virus sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra.

Fuente: El Periódico

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