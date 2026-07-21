Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

UNICEF denuncia "graves daños" en un almacén con "suministros vitales" cerca de Kiev tras un ataque de Rusia

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado que un almacén humanitario situado en la provincia de Kiev fue alcanzado el 19 de julio en un ataque del Ejército de Rusia, destruyendo "suministros vitales" destinados a niños y familias afectados por la guerra desatada en febrero de 2022 a causa de la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El organismo ha resaltado en un comunicado que "un almacén contratado por UNICEF en Bilogorodka sufrió graves daños, resultado de ataques de las Fuerzas Armadas rusas", antes de apuntar que "aún se está evaluando el alcance total de los daños" causados por el bombardeo.

"En el momento del ataque, el almacén contenía más de 106.000 artículos con un valor estimado de más de 3,4 millones de euros", ha explicado. "Entre ellos había generadores, agua potable, kits de higiene y tanques de almacenamiento de agua, claves para la respuesta de UNICEF en Ucrania, en particular para los niños y las familias en las zonas que se encuentran en primera línea y para el próximo invierno", ha relatado.