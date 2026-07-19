Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final del MundialCórdoba y la final del MundialMiguel ReinaLa previa de Rafa BergesDónde ver la finalOla de calorProlibertasFrío LucenaVacaciones políticos cordobesesVíctimas AdamuzIncendio Puente GenilVacaciones de veranoCrónica políticaDiario CÓRDOBA
instagramlinkedin

Dos meses desaparecidos

Hallan 33 cadáveres, entre ellos mujeres y niños, tras quedar varados en desierto de Sudán

El grupo de viajeros murió de sed después de que el vehículo en el que viajaban se averiara

Archivo - Imagen de archivo de una refugiada sudanesa en Chad

Archivo - Imagen de archivo de una refugiada sudanesa en Chad / Eva Krafczyk/dpa - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Al menos 33 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron encontradas muertas en el norte de Sudán después de que su vehículo se averiara, dejándolos varados en medio del desierto durante más de dos meses, informaron este domingo fuentes oficiales.

El Gobierno del estado de Darfur del Sur, en el oeste de Sudán, anunció en un comunicado el hallazgo de los cuerpos de 33 viajeros cerca de un vehículo averiado en el desierto, entre Mellit (Darfur del Norte) y Al Dabba (Estado Norte), e indicó que los cadáveres fueron descubiertos aproximadamente dos meses después de la desaparición del grupo durante su viaje.

La nota añadió que la comitiva partió de la zona de Tulus, en Darfur del Sur, a mediados de mayo, en un autobús con destino a Al Dabba, pero este se averió en el inmenso desierto del norte sudanés, y otros viajeros fueron los que descubrieron el vehículo y los cuerpos por casualidad.

Murieron de sed

El gobernador de Darfur del Sur, Bashir Marsal, lamentó la pérdida de una maestra junto con cinco de sus hijos en el accidente, y confirmó que ella trabajaba en la localidad de Tulus, al sur de Nyala, y estaba intentando retomar la educación de sus hijos en el norte de Sudán tras una interrupción de más de cuatro años debido a la guerra.

Por su parte, Mohamed Omar, familiar de las víctimas del accidente, aseguró en declaraciones a la prensa que la familia recibió la notificación del hallazgo de los cuerpos de tres de sus parientes dos meses después de que partieran de la ciudad de Mellit rumbo a Al Dabba.

Noticias relacionadas

Añadió que la mayoría de los pasajeros eran mujeres acompañadas de niños menores de 10 años, y señaló que murieron de sed en el desierto del estado del norte después de que el vehículo en el que viajaban se averiara

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miles de personas reviven los grandes éxitos del reggaetón clásico en Córdoba
  2. Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
  3. Córdoba Live se despide con una gran noche de electrónica y éxitos de los 90
  4. Pantallas gigantes, bares llenos y Las Tendillas valladas: dónde y cómo vivir la final del Mundial en Córdoba
  5. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  6. Expectativas ante el futuro aparcamiento Puerta de Córdoba: 'El problema viene de largo, esperemos al menos que lo hagan y que no sea caro
  7. 18 de julio: La muerte del periodismo en Córdoba
  8. Dos ex jugadores del Córdoba CF encuentran nuevo destino: Dani Requena se va cedido al Levante y Álex Sala apunta al Mallorca

Hallan 33 cadáveres, entre ellos mujeres y niños, tras quedar varados en desierto de Sudán

Hallan 33 cadáveres, entre ellos mujeres y niños, tras quedar varados en desierto de Sudán

Alejo Sánchez y Benjamín Winter dan a España el título de dobles en el Challenger de Pozoblanco

Alejo Sánchez y Benjamín Winter dan a España el título de dobles en el Challenger de Pozoblanco

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Medina Azahara se volverá a llenar de música y danza medieval en la sexta edición de ‘Algarabía': fechas, horarios y plazo de inscripción

Medina Azahara se volverá a llenar de música y danza medieval en la sexta edición de ‘Algarabía': fechas, horarios y plazo de inscripción

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

El proyecto para reabrir el Tivoli World en Benalmádena sigue adelante tras seis años cerrado y con los empleados "en la misma situación"

El proyecto para reabrir el Tivoli World en Benalmádena sigue adelante tras seis años cerrado y con los empleados "en la misma situación"
Tracking Pixel Contents