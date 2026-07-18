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ASAMBLEA ONU

El alcalde de Nueva York estudia si tiene autoridad para arrestar a Netanyahu

La Administración de la ciudad de Nueva York analiza la viabilidad legal de ordenar el arresto de Benjamín Netanyahu si visita la Asamblea General de la ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. / Europa Press/Contacto/Samantha Cotler

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EFE

Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que su Administración estudia la posibilidad de ordenar el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si este asiste a la Asamblea General de la ONU el próximo septiembre.

En una entrevista con The New York Times, Mamdani indicó que está en una "conversación activa" con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad para que el Departamento de Policía detenga al mandatario.

"Creo que el lugar del primer ministro Netanyahu está en La Haya", dijo el alcalde de la Gran Manzana esta semana en 'The Interview', un programa del New York Times, refiriéndose a la sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

Mamdani, además, señaló que se trata de un "criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional".

"Es una opinión compartida por muchos, precisamente debido a las consecuencias de sus acciones a lo largo de estos últimos años", añadió Mamdani, quien aclaró que actuarán conforme a lo que la ley permita en la ciudad de Nueva York y que no redactarán sus propias leyes para este fin.

Durante su campaña el año pasado, Mamdani declaró al mismo rotativo que ordenaría al Departamento de Policía arrestar a Netanyahu.

Por su parte, el primer ministro israelí -quien busca la reelección en Israel- se refirió a la amenaza de arresto del alcalde de Nueva York durante una reciente intervención radiofónica, afirmando que no le preocupaba, y acusó al alcalde de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla una parte significativa de Gaza.

Paralelamente, Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, acusó este sábado a Mamdani de no centrarse lo suficiente en el creciente antisemitismo en la ciudad de Nueva York.

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"El primer ministro israelí, Netanyahu, vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos", declaró Danon en un comunicado.

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