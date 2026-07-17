TENSIÓN ENTRE POTENCIAS
China pide a Trump que aparque de una vez por todas el "invento" de la presunta injerencia electoral
El mundo "sabe perfectamente quién interfiere habitualmente en los asuntos internos de otros países", denuncia el portavoz Lin Jian
EP
China ha rechazado por completo las acusaciones formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, esta pasada noche y en un discurso ante la nación, denunció que las autoridades de Pekín se habían inmiscuido en el desarrollo de las elecciones de 2020.
Trump y el Gobierno de Estados Unidos acusaron a China de perpetrar "la mayor filtración de datos electorales de la historia" al adquirir de manera ilícita "220 millones de registros de votantes estadounidenses" en 18 estados del país a través de "una unidad de explotación de datos" creada "específicamente para este nuevo proyecto".
La respuesta china ha llegado este viernes de la mano del portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien directamente ha acusado a Trump y a sus agencias de Inteligencia de inventarse toda esta historia.
"Un completo invento y una difamación maliciosa sobre la que se demostró hace años que no se sustenta en base alguna", ha respondido el portavoz en rueda de prensa, antes de insistir en que China cumple rigurosamente un principio de no injerencia en sus relaciones diplomáticas que Washington, ha dejado entrever, ha ignorado durante décadas.
"La comunidad internacional sabe perfectamente quién interfiere habitualmente en los asuntos internos de otros países, quien efectúa de manera indiscriminada largas operaciones de vigilancia, negocios y ciudadanos normales y corrientes, y roba datos por todo el mundo a escala masiva", ha señalado.
Por ello, China pide a Estados Unidos que se dedique a reflexionar "sobre su propia conducta" y deje de formular "acusaciones sin base alguna" contra Pekín.
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