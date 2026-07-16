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Toque de queda nocturno en redes sociales para los jóvenes británicos de 16 y 17 años

Los móviles de los menores tendrán activada por defecto una restricción horaria que deshabilitará sus funciones más adictivas y la reproducción automática de vídeos

Los jóvenes británicos de 16 y 17 años tendrán toques de queda nocturnos en redes sociales

Los jóvenes británicos de 16 y 17 años tendrán toques de queda nocturnos en redes sociales

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Redacción

Londres

Los jóvenes de 16 y 17 años en el Reino Unido tendrán activado por defecto un toque de queda nocturno para redes sociales así como deshabilitadas sus funciones más adictivas, como la reproducción automática de vídeos, según un plan presentado este miércoles por el Gobierno británico.

La iniciativa, parte de una propuesta más amplia ya anunciada que incluirá la prohibición de acceder a redes a menores de 16 años, pretende ofrecer una mayor protección a los adolescentes en la transición hasta la mayoría de edad, indicó el Ministerio de Tecnología en un comunicado.

No obstante, los críticos han señalado que el plan puede tener un efecto menor del esperado, dado que la función de toque de queda, que se aplicará entre medianoche y las 6 de la mañana para plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, podrá ser desactivada por el usuario.

El ministerio estudia además medidas para reforzar la protección de los menores en los servicios de inteligencia artificial, con posibles restricciones de acceso a ciertos chatbots considerados potencialmente nocivos, como algunos que ofrecen "consejos peligrosos, engañosos o no verificados sobre salud mental".

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, dijo que estas propuestas "serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, concentrarse en el colegio o la universidad y pasar más tiempo de calidad con familiares y amigos".

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El Gobierno prevé tramitar ante el Parlamento el primer paquete de regulaciones después del verano, con vistas a que las medidas, incluida la prohibición de acceso a redes a los menores de 16 años, entren en vigor a mediados de 2027.

Fuente: El Periódico

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