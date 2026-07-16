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Resistencia Islámica en Irak ofrece 10 millones de dólares por el asesinato de Trump

Aseguran que la cantidad ha sido recaudada gracias a las donaciones de sus leales miembros y firmes simpatizantes

Donald Trump y Ali al Zaidi.

Donald Trump y Ali al Zaidi. / Europa Press

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EP

MADRID

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han asegurado este jueves que ofrecen una recompensa de diez millones de dólares (8,7 millones de euros) a cambio del asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La Resistencia Islámica en Irak anuncia la oferta de una recompensa económica de diez millones de dólares, recaudada gracias a las donaciones de sus leales miembros y firmes simpatizantes, que se otorgará a quien mate al criminal Trump", han indicado en un comunicado.

Las milicias han tomado esta decisión en respuesta a lo que ha calificado de "fanfarronada" por parte del inquilino de la Casa Blanca sobre su papel en el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní Qasem Soleimani y del exdirigente de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes (PMF) Abu Mahdi al Muhandis, unos hechos que tuvieron lugar a principios de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Bagdad.

"La prueba más elocuente del declive moral de la Administración estadounidense es que el criminal Trump se jacte de su traición y agresión al atacar a los líderes mártires de la victoria, el comandante Qassem Soleimani y Abu Mahdi al Muhandis. Esta fanfarronada descarada no ha hecho más que aumentar la nobleza y la inmortalidad de su sangre pura, y no ha legado a su asesino más que la deshonra y la vergüenza eternas que le perseguirán a él y a su administración mientras vivan", reza el escrito.

Su declaración llega después de que el mandatario estadounidense haya recibido esta semana en la Casa Blanca al primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, un encuentro en el que afirmó que él mismo mató a Soleimani.

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"Yo lo maté. Se fue una persona muy mala. Casualmente se estaba reuniendo en el aeropuerto y una persona muy mala de Irak, que resultó ser un líder de Irak, murió en ese mismo ataque", declaró.

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