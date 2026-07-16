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En abril de 2025

Un impacto de aves habría provocado el accidente de helicóptero en Nueva York en el que murió una familia catalana

Personal de organismos de emergencia participan en las labores de rescate tras el accidente de un helicóptero el 10 de abril de 2025, en el Río Hudson en Nueva York

Personal de organismos de emergencia participan en las labores de rescate tras el accidente de un helicóptero el 10 de abril de 2025, en el Río Hudson en Nueva York

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Redacción

Barcelona

Hace poco más de un año, un accidente de helicóptero en el río Hudson de Nueva York que causó la muerte de cinco catalanes y el piloto reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los populares vuelos turísticos en la ciudad. Este jueves, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha detallado en un informe que la aeronave habría impactado con varias aves antes de precipitarse al río, acabando con la vida del ejecutivo de Siemens Agustín Escobar, de 49 años; su esposa, Mercè Camprubí Montal, de 39; y sus tres hijos, Víctor, de 4; Mercedes, de 8 años; y Agustín, de 10. El piloto era Seankese Johnson, de 36 años, un veterano de la Marina de los Estados Unidos que obtuvo su licencia de piloto comercial en 2023.

Tras analizar los vídeos y los restos recuperados, los estudios de trayectoria muestran que el helicóptero sufrió una separación del sistema del rotor principal en pleno vuelo, y el fuselaje acabó cayendo sin posibilidad alguna de recuperación. Se encontraron 126 muestras de diferentes tipos de aves (principalmente barnacla carinegra, ganso canadiense y gaviota atlántica), 53 de ellas tomadas de las palas del rotor principal. Y precisamente estos vehículos, apunta la Administración Federal de Aviación, son especialmente vulnerables a los choques con aves debido a que vuelan a baja altitud y, aunque son poco habituales, pueden tener consecuencias fatales.

Según la investigación, el helicóptero empezo a desintegrarase, presuntamente después del impacto con aves, con una rotación anómala del tubo o estructura cónica y alargada que sostiene el rotor de cola, después empezó a girar el fuselaje, se separó el botalón y se desprendió el conjunto formado por el rotor principal, la transmisión y parte del techo, haciendo que cayeran los tres bloques por separado en tan solo 3,65 segundos. Y, aunque no haya una prueba visual de cómo impactaron esas aves ni de una pieza que se desprendiera claramente antes de comenzar la ruptura principal, no existe ninguna contradicción con las pruebas biológicas encontradas en los restos, señala.

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Accidente previo

La empresa New York Helicopter, que operaba el helicóptero turístico, ya se había estrellado anteriormente, de acuerdo con New York Post. Según el medio estadounidense, un helicóptero de esta empresa realizó un aterrizaje de emergencia en 2013 cuando transportaba a cuatro turistas suecos. A diferencia del accidente sucedido este jueves, todos los pasajeros, incluido el piloto, sobrevivieron. En aquel entonces, el director ejecutivo de la empresa turística que ofrece vistas panorámicas de Nueva York, Michael Roth, declaró al Wall Street Journal que el helicóptero se sometía a inspecciones rutinarias diarias, pero que no tenía "ni idea de por qué" la aeronave se había averiado durante el vuelo.

Fuente: El Periódico

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