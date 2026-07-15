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Guerra en Ucrania

La UE y Ucrania promoverán la producción conjunta de drones y misiles antibalísticos

La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado el nuevo partenariado durante una visita a Kiev

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev / COMISIÓN EUROPEA

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Beatriz Ríos

Bruselas

La industria europea y la ucraniana unirán fuerzas para colaborar en la producción de drones y misiles antibalísticos, gracias a un nuevo acuerdo industrial de defensa que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado durante una visita a Kiev este miércoles. "Ucrania contribuye cada día a fortalecer Europa", ha dicho Von der Leyen, durante una declaración junto al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, tras recibir la 'Orden de Europa' por su apoyo al país. "Ucrania ha pasado, en muchos sentidos, de ser un comprador a un proveedor de seguridad neta para Europa", ha añadido. Para la presidenta, esto pasa por nuevas formas de colaboración entre ambos.

Por eso la alemana ha anunciado un nuevo partenariado industrial de defensa. En la práctica, esto pasa por promover la colaboración entre la industria ucraniana y la europea para la producción conjunta. "No solo lucháis por vuestro propio futuro, sino por la seguridad de todo nuestro continente", ha dicho Von der Leyen, "Europa tiene mucho que aprender de vosotros".

Drones y misiles

Por un lado, el acuerdo promoverá la producción conjunta de drones y sistemas antidrones entre Ucrania y los países de la UE para finales de 2026. El objetivo es acelerar la producción y el despliegue de capacidades que el ejército ucraniano ya está usando en combate, frente a los ataques rusos. También aporta cierta previsibilidad a la industria para que amplíe su capacidad de producción. En particular, el acuerdo se centra en el desarrollo y la fabricación de sistemas antidrones y de defensa de misiles de corto y medio alcance, y el despliegue a gran escala de sistemas de drones. Este primer proyecto debería sentar las bases, además, para que Ucrania y la UE colaboren en la fabricación de misiles antibalísticos de aquí a 2028.

El acuerdo para la fabricación de drones espera combinar la capacidad industrial europea con la experiencia ucraniana en combate, permitiendo, por ejemplo, las transferencias tecnológicas. El pacto busca que Ucrania tenga lo que necesita en este momento para hacer frente a Rusia, mientras que Europa refuerza sus capacidades de defensa. "Este acuerdo aunará el ingenio ucraniano con la escala industrial europea. Y con este acuerdo nuestro mensaje es claro: ahora es el momento de invertir en Ucrania. De invertir en Europa. De invertir en nuestra seguridad y futuro comunes", ha dicho Von der Leyen. La Comisión ha anunciado que organizará una reunión con una veintena de empresas, entre las que se encuentra el grupo Indra, el próximo mes de septiembre

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Los líderes de la Unión Europea acordaron el pasado mes de diciembre conceder un préstamo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, financiado utilizando el presupuesto comunitario para emitir deuda en los mercados. A Kiev le corresponden 45.000 millones de euros en 2026, de los que 28.300 irán destinados a ayuda militar. Bruselas ha anunciado además este miércoles el desembolso de 1.000 de euros destinados precisamente a la compra de drones. Es el segundo pago destinado a este fin en apenas unas semanas. El Ejecutivo comunitario además ha aprobado un desembolso de 10.000 millones de euros para financiar drones, misiles y aviones de combate adicionales.

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Fuente: El Periódico

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