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Marruecos deja en libertad al periodista Ali Lmrabet, aunque la investigación sigue abierta

El periodista afincado en Barcelona fue detenido el domingo a su llegada a Tánger e interrogado por presuntas publicaciones difamatorias en redes sociales

El periodista marroquí Ali Lmrabet, en una imagen de 2007.

El periodista marroquí Ali Lmrabet, en una imagen de 2007. / GUILLERMO MOLINER / Bcn

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Marc Ferrà

Marc Ferrà

Rabat

El periodista marroquí Ali Lmrabet ha quedado en libertad este miércoles después de tres días bajo custodia policial. Las autoridades lo detuvieron el domingo, cuando aterrizó en el aeropuerto de Tánger, procedente de Barcelona. Lo acusan de difamación, injurias o ultraje por mensajes que ha publicado en redes sociales. Tras pasar a disposición judicial, el fiscal lo ha puesto en libertad aunque ha anunciado que la investigación continúa. Su familia y diferentes entidades han defendido que este proceso está relacionado con su actividad periodística.

En un comunicado, publicado por la agencia estatal de noticias, la Fiscalía explica que "se adoptarán las medidas jurídicas correspondientes una vez concluida la investigación", también señalan que le han devuelto los dispositivos que le habían incautado, como ordenador y teléfono. Lmrabet ha confirmado, tras quedar en libertad, que puede salir del país cuando quiera, según transmite su entorno. El periodista reside actualmente en la capital catalana y también cuenta con la nacionalidad francesa.

La Fiscalía justifica la detención e investigación en curso contra el periodista por presuntos delitos como "la publicación de contenidos digitales que contenían expresiones difamatorias e injuriosas hacia personas e instituciones, y ultrajantes hacia instancias regidas por la ley". También por la publicación de "noticias falsas", aunque de momento no han trascendido más detalles del proceso, ni la formulación exacta de los cargos.

"Profundamente preocupante"

Reporteros Sin Fronteras denunció que su detención "es profundamente preocupante e ilustra una vez más el recurso al aparato judicial para silenciar las voces críticas", en palabras de su director regional, Oussama Bouagila. También varias asociaciones marroquíes en defensa de los derechos humanos o el Col·legi de Periodistes de Catalunya, entre otras organizaciones, han mostrado su solidaridad y coinciden en pedir que se frenen las acciones judiciales contra él.

A principios de los años 2000, cuando Lmrabet fundó los semanarios satíricos Demain y Doumane en Marruecos, ya afrontó varios procesos judiciales. En 2003 fue acusado de "ultraje a la persona del rey" y "atentado contra la integridad territorial". Fue condenado a tres años de cárcel, aunque lo indultaron tras ocho meses entre rejas y después de realizar una huelga de hambre. Más tarde también le condenaron a diez años sin poder ejercer el periodismo.

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"Imposibilitado de trabajar en su propio país, continuó desarrollando su actividad desde el extranjero para diversos medios españoles y europeos, ha publicado varios libros y sigue informando desde España a través de su canal en línea", explica su entorno. También apuntan que tras instalarse en Barcelona ha viajado sin problemas a Marruecos para visitar a su familia y amigos, aunque ahora hacía tiempo que no visitaba el país. "Nunca ha huido de Marruecos", remarca su familia.

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