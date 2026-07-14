Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sondeo GESOPConvenios colectivosEspaña-FranciaVivienda CórdobaCórdoba romanaCórdoba CFBolsas suelo CórdobaIncendio en RuteCines de veranoMundial de fútbolNuevo ArcángelPolicía LocalAbonados Córdoba CFIncendio de la FuensantaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.561 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 41 los españoles fallecidos por los seísmos

Tareas de reconstucción y salvamento en La Guaira (Venezuela).

Tareas de reconstucción y salvamento en La Guaira (Venezuela). / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Más de 4.490 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
  2. La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
  3. Así es el resort de Andalucía con parque acuático propio (y pulserita) que conquista a las familias este verano
  4. Las cesiones vuelven a marcar la hoja de ruta del Córdoba CF
  5. Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio sin heridos en una vivienda del barrio de la Fuensanta
  6. El Córdoba CF inicia la segunda fase de la campaña de abonados con mucho ambiente en El Arcángel
  7. La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel
  8. La Carloteña triplica su facturación hasta los 100 millones y se coloca entre las marcas más conocidas del país

Mushkaa reinterpreta el himno del VCT EMEA y lo presentará en directo durante las finales europeas

Mushkaa reinterpreta el himno del VCT EMEA y lo presentará en directo durante las finales europeas

Adrián Conde, veterinario: “Los perros de morro chato tienen más problemas de salud y esto es por culpa del humano”

Adrián Conde, veterinario: “Los perros de morro chato tienen más problemas de salud y esto es por culpa del humano”

La compraventa de viviendas crece un 6% en Córdoba y firma su segundo mejor inicio de año desde 2007

La compraventa de viviendas crece un 6% en Córdoba y firma su segundo mejor inicio de año desde 2007

Así son los dos limpiadores coreanos que transforman tu piel a los 35: firmeza y cero marcas

Así son los dos limpiadores coreanos que transforman tu piel a los 35: firmeza y cero marcas

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

Aemet avisa de un nuevo ‘arreón’ de verano en Córdoba: sol, viento y máximas al borde de los 40 grados

Aemet avisa de un nuevo ‘arreón’ de verano en Córdoba: sol, viento y máximas al borde de los 40 grados

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio
Tracking Pixel Contents